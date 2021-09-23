Кризис в отношениях с Вашингтоном: безразличие Евросоюза вызывает тревогу (Le Figaro, Франция)

Известная своей непримиримой враждой к России «оборонная» журналистка Изабель Лассер удивляется: почему ЕС не торопится возмущаться? Казалось бы, дело ясное: США разрушили очень нужный члену ЕС — Франции — договор Парижа с Австралией. Вместо французских подлодок в Австралию поедут англо-саксонские вооружения от англичан и американцев. Так что же Брюссель замолчал?

Сдержанная реакция Европейского союза в связи с сорвавшейся сделкой по подлодкам с Австралией подрывает его стратегические позиции в Индо-Тихоокеанском регионе.

С самого начала так называемого "кризиса подводных лодок" европейские партнеры Франции хранят молчание. Министр иностранных дел ЕС Жозеп Боррель сказал лишь, что он "понимает" разочарование Франции.

Евросоюз, который в тот же день представил свою стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе, выразил всего лишь сожаление о том, что его не проинформировали. К Брюсселю до последнего момента не обратился за консультациями ни один из участников нового соглашения по безопасности между США, Австралией и Великобританией. ЕС сообщил, что будет "анализировать вытекающие из этой ситуации" моменты. Не лучше повела себя и Германия, где руководство только "приняло к сведению" наличие кризиса. В других странах и того хуже: молчание или даже насмешки по поводу неприятностей Франции, "высокомерия" ее руководителей или жадности ее промышленников. Никто и слезинки не проронил, даже для видимости. По мнению европейцев, последний дипломатический кризис в трансатлантической семье будет связан с большими деньгами и вопросами внутренней политики. А ведь до французских президентских выборов осталось всего семь месяцев.

Французский НЛО

Есть много причин отсутствия интереса у европейских партнеров Франции. Помимо неприличной формы, дело с подводными лодками "иллюстрирует прежде всего ускорение поляризации между Китаем и США", по словам депутата Европарламента Арно Данжана. Торговля с Пекином, китайские инвестиции в нескольких европейских странах, партнерство "16 + 1" между Китаем и европейскими странами показывают двусмысленный подход ЕС к китайскому режиму. "С другой стороны, - продолжает депутат, - когда дело дойдет до выбора, большинство из них в конечном итоге скорее всего будут ориентироваться на Вашингтон… В этом деле никто не хочет выходить за рамки привычного поведения".

После Второй мировой войны большинство европейских стран полагались на США для своей защиты. И даже теперь, хотя европейцы знают, что цена гарантий от американцев невысока, они не могут и не хотят от этих гарантий отказаться. Это особенно актуально для стран Восточной Европы, которые по-прежнему полагаются на Вашингтон в деле защиты от российской угрозы. Такая же ситуация и с Германией, которая также своей главной задачей считает сохранение сплоченности НАТО и своей главенствующей роли в ЕС. В Европе, которая все еще зарывает голову в песок, не желая видеть, что Джо Байден на самом деле следует курсу Дональда Трампа, Франция с ее идеей стратегической автономии часто похожа на НЛО. Ее регулярно обвиняют в желании ослабить Атлантический альянс в пользу европейской обороны. Зачем эта оборона Франции? Прежде всего потому, что Франция, конечно, рассчитывает играть в этой обороне ведущую роль.

Сдержанность европейцев говорит в то же время, и об их смущении перед лицом жесткой позиции Соединенных Штатов. ЕС проявляет нерешительность в защите своего суверенитета, он отказывается делать выбор между Вашингтоном и Парижем.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен откликнулась на ситуацию с подлодками только поздно вечером в понедельник, заявив CNN, что с Францией обошлись "недопустимым образом". При этом Шарль Мишель, председатель Европейского совета (то есть фигура, самая близкая к тому, чтобы ее можно было назвать президентом Евросоюза), раскритиковал "отсутствие лояльности" и "прозрачности" в поведении США. Вечером в понедельник Жозеп Боррель глава европейской дипломатии, выразил ту точку зрения, что министры иностранных дел стран-членов ЕС, собравшиеся в Нью-Йорке на ежегодную Генеральную ассамблею ООН, "ясно выразили свою солидарность с Францией". Он даже увидел со стороны Европы "безусловную поддержку", так сказал он журналистам.

Пока европейцы изо всех сил пытаются понять, как на них повлияет расторжение франко-австралийского контракта, было бы неплохо, если бы они трезво оценивали ситуацию. Проблемы, возникшие после отмены контракта с австралийцами, больше политические и геополитические, чем коммерческие. Возможно, Джо Байден поступил бы так же с Германией, если бы контракт с Австралией на поставку подлодок прежде США выиграли не французы, а немцы. Хаотичный уход из Афганистана, закрытые границы для европейцев из-за covid-19 - все это призраки презрения со стороны США ко всем европейским странам. В Индо-Тихоокеанском регионе американцы показали, что они считают европейцев второстепенными, даже неудобными союзниками.

Осознавая свои слабости, Франция пыталась медленно, но верно налаживать партнерские отношения в Индо-Тихоокеанском регионе. Так же она вела себя прежде в африканском Сахеле, привлекая европейские страны в оперативную группу Такуба (объединение по борьбе с местными террористами в Сахельском регионе, прим.ред.). "Нам нужно настоящее стратегическое строительство, терпеливое и систематическое, без нашей обычной самонадеянности. Именно этот подход сегодня у нас в дефиците. Он ослаблен", - комментирует Фредерик Грар, исследователь Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

Новый альянс между США, Австралией и Соединенным Королевством ослабляет позиции Франции в построении региональной безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. "Кто будет продолжать говорить о стратегии в регионе? У европейцев нет никакого стратегического понимания в отношении Индо-Тихоокеанского региона. До этого момента французы были сдерживающим звеном. Если они будут ослаблены и изолированы, от этого проиграют все европейцы", - предупреждает дипломатический источник.

Изабель Лассер (Isabelle Lasserre)