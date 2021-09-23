Войти
Российская газета

Почему советский Ми-2 не выпускали в СССР

466
0
0
Источник изображения: Александр Маркин/Wikimedia.org

60 лет назад летчик-испытатель Герман Алферов впервые поднял в воздух вертолет Ми-2. Это была революционная для своего времени машина: первая в мире с двухдвигательной силовой установкой (американский Bell-212 появился аж на 10 лет позже), установившая несколько мировых рекордов.

Любопытно, что разработанный советскими авиаконструкторами вертолет в СССР не выпускался - его производство было развернуто на авиазаводах польского концерна PZL в рамках модной тогда международной кооперации в рамках СЭВ. За разработку и внедрение Ми-2 Михаил Миль и Николай Отделенцев стали командорами ордена Возрождения Польши, польские государственные награды получили и работники Московского вертолетного заводы.

В 1965 году в Свиднике поднялся в воздух первый серийный Ми-2, изготовленный из советских деталей, в следующем году началось полномасштабное производство. Еще через год Польша представила машину на авиасалоне в Ле-Бурже. Кстати, она запросто могла называться SM-3 или Marabut, но Советский Союз настоял на "милевском" индексе. В НАТО машина получила имя Hoplit.

Ми-2 получился чрезвычайно удачным: легкий, надежный, он вмещал восемь пассажиров и выпускался во множестве модификаций. Особенно популярными были грузопассажирский и сельскохозяйственный варианты. Последний с оборудованием для опрыскивания полей и лесов использовался в СССР, Польше, Венгрии, других странах Восточной Европы, а также Ираке, Иране и Ливане. Военная версия Ми-2 принимала участие в Войне судного дня, ограниченно применялась в Афганистане и до сих пор стоит на вооружении ряда стран. Вертолет вооружен 23-мм пушкой, двумя пулеметами и четырьмя ПТУР "Малютка" на внешней подвеске. Управляет вооружением оператор, сидящий справа от пилота.

А обессмертил Ми-2 фильм Георгия Данелии "Мимино", главный герой которого, Валико Мизандари летал именно на нем. "Это же не самолет, это бабочка", - помните?


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Венгрия
Ирак
Иран
Ливан
Польша
Россия
США
Продукция
Bell-212
Ми-2
Компании
МВЗ им. Миля
Проекты
NATO
Похожие новости
30.07.2021
Myśl Polska (Польша): краш-тест микродержавы
26.08.2019
Ракетная стратегия и тактика в войнах и конфликтах XXI века
24.09.2018
Война в Заливе 1991 года: причины и уроки
26.03.2018
Где Вашингтон может нанести следующий удар
28.11.2016
Зачем нам НАТО? (American Thinker, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.09 09:32
  • 1
LRAAM: двухступенчатая ракета для истребителя
  • 23.09 03:33
  • 1
Военным США пора перестать смотреть Star Wars
  • 23.09 03:21
  • 3
Раскрыты особенности работы комплекса активной защиты "Арена-М"
  • 23.09 00:59
  • 1
«В-21 может уничтожать комплексы С-400 или С-500»
  • 22.09 23:48
  • 1
К станку отношение плевое
  • 22.09 23:41
  • 4
Лишние ракеты: Китай пугает НАТО новыми армиями российских «Искандеров-М»
  • 22.09 23:15
  • 6
Rolls-Royce провела испытания своего первого электрического самолёта
  • 22.09 18:56
  • 1
«Геркулес» научится приводняться
  • 22.09 17:32
  • 3
ЦКБ МТ "Рубин": головная подлодка "Санкт-Петербург" завершила опытную эксплуатацию в ВМФ
  • 22.09 16:38
  • 4
Десятки тайваньских спецов займутся российской электроникой на обанкроченном заводе «Ангстрем-Т»
  • 22.09 11:13
  • 7
Спущен на воду малый ракетный корабль «Град» проекта 21631
  • 22.09 09:35
  • 1
Неизвестная история АК-12: начало
  • 22.09 09:01
  • 1
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль "Аскольд"
  • 22.09 08:15
  • 1
Военные проверили надежность системы ПВО столицы и Подмосковья
  • 22.09 04:17
  • 6
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России