Почему советский Ми-2 не выпускали в СССР

60 лет назад летчик-испытатель Герман Алферов впервые поднял в воздух вертолет Ми-2. Это была революционная для своего времени машина: первая в мире с двухдвигательной силовой установкой (американский Bell-212 появился аж на 10 лет позже), установившая несколько мировых рекордов.

Любопытно, что разработанный советскими авиаконструкторами вертолет в СССР не выпускался - его производство было развернуто на авиазаводах польского концерна PZL в рамках модной тогда международной кооперации в рамках СЭВ. За разработку и внедрение Ми-2 Михаил Миль и Николай Отделенцев стали командорами ордена Возрождения Польши, польские государственные награды получили и работники Московского вертолетного заводы.

В 1965 году в Свиднике поднялся в воздух первый серийный Ми-2, изготовленный из советских деталей, в следующем году началось полномасштабное производство. Еще через год Польша представила машину на авиасалоне в Ле-Бурже. Кстати, она запросто могла называться SM-3 или Marabut, но Советский Союз настоял на "милевском" индексе. В НАТО машина получила имя Hoplit.

Ми-2 получился чрезвычайно удачным: легкий, надежный, он вмещал восемь пассажиров и выпускался во множестве модификаций. Особенно популярными были грузопассажирский и сельскохозяйственный варианты. Последний с оборудованием для опрыскивания полей и лесов использовался в СССР, Польше, Венгрии, других странах Восточной Европы, а также Ираке, Иране и Ливане. Военная версия Ми-2 принимала участие в Войне судного дня, ограниченно применялась в Афганистане и до сих пор стоит на вооружении ряда стран. Вертолет вооружен 23-мм пушкой, двумя пулеметами и четырьмя ПТУР "Малютка" на внешней подвеске. Управляет вооружением оператор, сидящий справа от пилота.

А обессмертил Ми-2 фильм Георгия Данелии "Мимино", главный герой которого, Валико Мизандари летал именно на нем. "Это же не самолет, это бабочка", - помните?

Антон Валагин