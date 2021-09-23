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Российская газета

В России начались испытания нового ручного пулемета

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РПЛ-20
РПЛ-20.
Источник изображения: vitalykuzmin.net

Концерн "Калашников" начал испытания нового ручного пулемета РПЛ-20.

- Сейчас мы вышли на этап испытания опытных образцов. Они проводятся для подтверждения их соответствия требованиям тактико-технического задания, - рассказал РИА Новости генеральный конструктор концерна Сергей Ужумцев.

Ранее "Калашников" разработал ручной пулемет РПК-16 с магазинным питанием. По по результатам войсковых испытаний Минобороны РФ уточнило требования к оружию и концерн в инициативном порядке создал новую модель с ленточным питанием. Впервые она была продемонстрирована на форуме "Армия-2020".

Пулемет разработан под патрон 5,45х39 мм, другие его характеристики не раскрываются.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
РПК-16
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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