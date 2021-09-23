Россиянам предложат бесплатно отправить свое имя в космос

Российская компания «Геоскан» предложит всем желающим бесплатно отправить на спутниках в космос свое имя. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал направления по космическим наноспутникам компании Александр Хохлов, сделать это можно будет в рамках акции «Отправь свое имя в космос» на сайте компании, которая пройдет с 4 октября по 15 ноября. Имена нанесут на специальные носители, которые доставят на околоземную орбиту на космических аппаратах типа CubeSat, разработанных инженерами «Геоскана».

Запуск наноспутников «Геоскан 1U альфа», «Геоскан 1U бета», «Геоскан 1U гамма» и «Геоскан 3U альфа» запланирован на весну 2022 года с космодрома «Восточный». Носители с именами будут размещены на двух из них.

Ранее в сентябре американская компания SpaceX впервые осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, экипаж которого составляют исключительно гражданские лица. Участниками миссии стали миллиардер Джаред Айзекман, исследовательница Сиан Проктор, помощник врача Хейли Арсенокс и ветеран Военно-воздушных сил (ВВС) США Кристофер Семброски. Их полет продлился три дня.

Марина Совина