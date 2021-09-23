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Украина повысит мощность «Нептуна»

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Источник изображения: Фото: РНБО Украины

Ракеты украинских комплексов «Нептун» и «Ольха» могут получить новые боевые части, которые увеличат мощность боеприпасов. Предприятие «Спецоборонмаш» освоило вакуумно-кусковую технологию формирования разрывных зарядов, которая повышает поражающее действие боеприпасов. Об этом пишет Defense Express со ссылкой на концерн «Укроборонпром».

Пресс-служба «Укроборонпрома», в который входит «Спецоборонмаш», сообщила о закупке нового оборудования. Это даст возможность изготавливать более эффективные боевые части ракет и других боеприпасов. Новая техника обеспечивает максимально плотное наполнение изделия взрывчатым веществом, что усиливает поражающее действие боеприпасов.

Оборудование для вакуумно-кусковой заливки позволит повысить мощность боевых частей Б-360 противокорабельных ракет комплекса РК-360МЦ «Нептун», пишет Defense Express. Также этот метод подойдет для других типов боеприпасов, включая корректируемые снаряды реактивной системы залпового огня «Ольха», считают авторы издания.

Ракета комплекса «Нептун» разработана ГККБ «Луч» на основе советской ракеты Х-35. В 2021 году опытные образцы комплекса РК-360МЦ «Нептун» поступили на вооружение Военно-морских сил Украины.

Ранее генеральный директор ГККБ «Луч» Олег Коростелев рассказал о возможности создания модификации ракеты «Нептун» для поражения наземных целей. Представитель ГККБ подчеркнул, что для создания такой ракеты необходимо техническое задание от оборонного ведомства.


Даниил Иринин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Х-35
Компании
Луч КБ
Укроборонпром
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