Российский фрегат "Адмирал Эссен" зашел в порт Кипра

Москва. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Российский фрегат "Адмирал Эссен" совершил заход в порт Кипра, в рамках которого пополнит запасы, сообщили в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ) в среду.

"Фрегат ЧФ "Адмирал Эссен", выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, зашёл в порт Лимасол Республики Кипр. В рамках делового захода корабль пополнил запасы материальных средств, а экипаж фрегата получил возможность отдыха", - говорится в сообщении флота.

Отмечается, что заход фрегата в иностранный порт выполнен в соответствии с планом пребывания корабля в Средиземном море и графиком пополнения запасов.

Фрегат "Адмирал Эссен" выполняет поставленные задачи в дальней морской зоне с августа 2021 года.

Фрегат "Адмирал Эссен" - второй корабль морской зоны проекта 11356. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. Вооружены крылатыми ракетами "Калибр-НК", зенитным ракетным комплексом "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, также могут нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).