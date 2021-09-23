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Российская газета

В России началось создание автомата с искусственным интеллектом

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Источник изображения: Сергей Аверин/РИА Новости

Российские конструкторы приступили к разработке стрелкового комплекса с элементами искусственного интеллекта. Нейросеть поможет военнослужащему идентифицировать и сопровождать цели, прицеливаться и вести огонь. Солдату остается только спустить пусковой крючок.

Как сообщил РИА Новости главный конструктор АО "Концерна "Калашников" Сергей Уржумцев, элементы системы уже созданы и продемонстрированы министру обороны РФ.

Новый стрелковый комплекс призван повысить скорость и точность поражения целей ночью или при плохих погодных условиях, когда объекты могут быть физиологически недоступны для их обнаружения человеком.

"Поэтому стрелковые комплексы будущего должны уметь идентифицировать и сопровождать цели в таких условиях, а это уже потребует использования технологий искусственного интеллекта, обучаемых нейросетей", - считает конструктор.

Однако для этого потребуется интеграция различных оптических и электронных устройств в единую с образцами стрелкового вооружения систему. Только после проведения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работ разработка будет доведена до уровня серийных образцов.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
AI
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