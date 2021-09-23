БМП Б-19 на учениях «Запад-2021».

Зарубежные военные обозреватели активно обсуждают новые образцы российской военной техники. В частности, отмечается, что Вооруженные силы России в ходе совместных стратегических учений «Запад-2021» впервые продемонстрировали вариант БМП-3 Б-19. Б-19 представляет собой новейшую стадию развития боевой машины пехоты БМП-3 и уже выставлялась на статической выставке на международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Основное внимание в новой разработке уделяется вооружению и сенсорам.

Представленная еще в 1987 году БМП-3 за прошедший период претерпела множество модернизаций. Помимо изменений конструкции имели место особые версии такие, как оружейная платформа или ремонтно-эвакуационная машина. При этом, принимавшиеся меры в основном сосредотачивались на усилении защищенности, вооружении и сенсорном оснащении. Зарубежным обозревателям версия Б-19 кажется доказательством того, что дальнейшее развитие и расширение возможностей БМП будет продолжаться, несмотря на то, что боевая машина была заменена на модульное семейство «Курганец-25». Кроме того, источники полагают, что помимо очевидных задержек в реализации программы «Курганца», движущей силой для развития проекта БМП Б-19 являются уже существующие экспортные рынки. В последние годы российской государственной компании «Рособоронэкспорт» удалось зафиксировать значительный объем продаж в такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла, Кипр, Кувейт и Ирак, а также в Южную Корею.

Боевой модель «Эпоха»

Согласно пресс-релизу МО РФ, бронегруппа в составе взвода БМП Б-19 приняла участие в комплексных боевых стрельбах на полигоне Мулино (Нижегородская область). Сердце нового варианта – это необитаемый боевой модуль «Эпоха». Путаницу вызвало заявление в пресс-релизе о том, что версия, использованная на учениях, оснащена 57-мм пушкой. Действительно, в модуле «Эпоха» возможна установка автоматической пушки низкой баллистики ЛШО-57 калибра 57 х 93 мм. Снаряды этой пушки обладают достаточной бронепробиваемостью для поражения боевой техники пехоты и очень хорошим фугасным и осколочным эффектом при использовании по слабозащищенным целям. По утверждению же западных обозревателей, на фотографиях с учений «Запад-2021», распространенных пресс-службой российского оборонного ведомства, показана установка автоматической пушки 2А42 калибра 30х165 мм

Еще одним элементом вооружения, сгруппированным под обозначением АУ-220М «Байкал», являются ПУ управляемых ракет 9М133 «Корнет». ПУ крепились к бокам башни попарно. Кроме того, по данным российских источников в боевой модуль уже интегрирован ракетный комплекс «Булат». Комплекс – чрезвычайно компактная и экономичная система, утоплен в башню и выдвигается незадолго до открытия огня. «Булат» используется для борьбы с легкобронированными целями или полевыми укреплениями. Об успешном завершении испытаний «Булата» представитель «Ростеха» сообщил в прошлом году.

БМП Б-19 на ССУ «Запад-2021»

Вышеупомянутый боевой модуль «Эпоха» известен зарубежным СМИ лишь частично. Согласно их публикациям, основное внимание конструкторы системы уделили автоматизации распознавания и слежения за целями. Высокая степень автоматизации достигается путем объединения данных, поступающих от дневной и тепловизионной камер. Автоматика позволяет вести одновременную стрельбу управляемыми ракетами и из орудия. Кроме того, две УР, запускаемые с интервалом в две секунды, могут быть наведены на цель одновременно.

По оценкам зарубежных экспертов, совместные стратегические учения серии «Запад» позволяют ВС России не только отрабатывать действия значительных воинских контингентов, но и проводить испытания новых систем вооружения совместно с существующими структурами. И последнее, но не менее важное: публичная презентация потенциальных экспортных товаров в рамках мероприятия с таким освещением в СМИ является немаловажным аспектом. В обозримом будущем БМП-3, очевидно, останется актуальной машиной для российской мотопехоты, даже в случае дальнейшего развития программы «Курганец-25».

По материалам ресурса soldat-und-technik.de