СМИ: Китай создал систему заправки водородом для космических ракет нового поколения

По данным газеты Global Times, новое оборудование успешно произвело 35,55 куб. м этого экологичного топлива за 35 часов

ПЕКИН, 22 сентября. /ТАСС/. Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) разработала национальную систему сжижения водорода для заправки космических ракет нового поколения - "Чанчжэн-5-бэ" и "Чанчжэн-7". Об этом сообщила в среду газета Global Times.

По данным издания, новое оборудование успешно произвело 35,55 куб. м этого экологичного топлива за 35 часов. Как объяснили конструкторы CASC, система способна вырабатывать до 2,3 тонны горючего вещества в сутки.

Предполагается, что эта разработка позволит КНР существенно снизить зависимость от импортных технологий, используемых в китайской космонавтике. Прежде они обеспечивали большую часть поставок производимого в стране сжиженного водорода. Новая отечественная система, как отмечается, позволит удовлетворять спрос Китая на этот вид топлива.

Директор института номер 101 при 6-й исследовательской академии CASC Ван Чэнган уточнил, что уровень локализации компонентов для этого оборудования превышает 90%. Ожидается, что подобные технологии стимулируют развитие водородной энергетики КНР.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые также реализуют проект исследования астероидов и Марса, к изучению поверхности которого они уже приступили.

Согласно официальному заявлению китайской корпорации, в текущем году КНР осуществит как минимум 40 запусков и поставит новый национальный рекорд. С начала года Китай выводил на орбиту космические аппараты уже более 30 раз.