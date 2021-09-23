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Известия.ru

Войска ЗВО вернулись в пункты дислокации после завершения ССУ «Запад-2021»

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Первые воинские эшелоны войск Западного военного округа, задействованные в проведении совместного стратегического российско-белорусского учения (ССУ) «Запад-2021» на полигоне «Мулино» Нижегородской области, вернулись в пункты постоянной дислокации в Белгородской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Курской, Ленинградской, Московской, Смоленской, Тамбовской и Тверской областях. Об этом в среду, 22 сентября, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Первыми прибыли бригада управления и ракетное соединение Гвардейской краснознаменной общевойсковой армии. Авиационные части Ленинградской армии ВВС и ПВО завершили перебазирование с территорий военных аэродромов России, а боевые корабли Балтийского флота встали в пункты постоянного базирования.

Также танкисты, мотострелки, артиллеристы танкового объединения ЗВО совершили многокилометровые марши по трассам федерального значения и железнодорожными эшелонами с территории Белоруссии на расстояния от 500 до 1500 км.

Первые воинские эшелоны по прибытии занялись обслуживанием вооружения и военной техники. В том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А, самоходные артиллерийские гаубицы «Мста-С», комплексы ПВО С-400, ракетные комплексы «Искандер», вертолеты Ми-8, Ми-24, Ка-52, самолеты военно-транспортной Ан-26.

Ранее, 17 сентября, на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области прошла церемония закрытия масштабных стратегических учений России и Белоруссии «Запад-2021». Лучшим военнослужащим вручили награды

С 10 по 16 сентября проходили совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021». В них участвовали около 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Войска тренировались на пяти полигонах в Белоруссии и девяти в России, в Балтийском море.

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Страны
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