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В США оценили российскую винтовку Мосина

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Источник изображения: Фото: Dmitrii Bachtub / Legion-media

Российская винтовка Мосина стала одним из самых распространенных образцов оружия в истории — с 1891 года было выпущено более 37 миллионов винтовок. Военный эксперт из США Питер Сучиу оценил вклад винтовки Мосина в облик российской армии на страницах The National Interest.

Необходимость создания нового пехотного оружия доказала русско-турецкая война 1877–1878 годов. Турецкие войска использовали винтовки «Винчестер», а основным оружием российских войск была однозарядная винтовка Бердана, что привело к большим потерям со стороны российской армии, пишет Сучиу.

После этого армия начала рассматривать претендентов на роль нового оружия русского солдата. Так, русский оружейник Сергей Мосин предложил винтовку с калибром ствола в три линии (7,62 миллиметра), а бельгиец Леон Наган представил оружие калибра 3,5 линии (8,89 миллиметра). После сравнительных испытаний военные отдали предпочтение винтовке Мосина, которая была проще и дешевле в производстве.

Наган подал патентный иск, обвинив конкурента в использовании наработок его винтовки. Конфликт разрешили, выплатив бельгийцу 200 тысяч рублей по иску. Более того, вскоре на вооружение российской армии приняли револьвер системы Нагана.

Автор отмечает, что во время Первой мировой войны российская промышленность не могла удовлетворить спрос военных на винтовку Мосина, поэтому российское правительство заключило контракт с американскими компаниями Remington Arms и New England Westinghouse на производство 1,5 миллиона винтовок.

После революции большевики отказались оплачивать поставки оружия, в связи с этим оставшиеся 280 тысяч винтовок Мосина передали на вооружение армии США. Сучиу отмечает, что данное оружие использовалось американскими войсками в ходе военного вмешательства стран Антанты в Гражданскую войну в России.

В 1930 году винтовку модернизировали — обновленный вариант применялся советскими войсками в ходе Великой Отечественной войны. Модифицированная винтовка массово использовалась до 1950-х годов, однако все началось с оригинальной трехлинейной винтовки, резюмирует автор.

Ранее концерн «Калашников» опубликовал видео испытаний пистолета-пулемета образца 1941 года системы Шпагина. Оружие, которое использовалось Красной армией, успешно выдержало отстрел боезапаса в 913 патронов.


Даниил Иринин

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Страны
Бельгия
Россия
США
Турция
Компании
Концерн Калашников
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