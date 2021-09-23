Новичок в IT: в РФ появится легкий ноутбук на отечественных процессорах

Изготовлен прототип ноутбука, который будет работать на российских процессорах «Эльбрус 2С3» и «Байкал-М». Предполагаемый вес устройства — от 1,5 до 2,5 кг. Все главные элементы ноутбука спроектированы в России, включая процессор, системную плату и корпус. У ноутбука будет серебристая алюминиевая нижняя часть и черная крышка. Его стоимость не превысит 100 тыс. рублей, утверждают разработчики. На ноутбуке можно будет одновременно смотреть видео в высоком разрешении и параллельно работать. А в варианте с процессором «Эльбрус 2С3» можно будет смотреть видео в разрешении 4К. Однако пока ноутбук держит батарею только два часа, что связано с отсутствием функции энергосбережения в российских процессорах.

Изготовлен прототип ноутбука, который будет работать на российских процессорах «Эльбрус 2С3» и «Байкал-М». Предполагаемый вес устройства — от 1,5 до 2,5 кг. Все главные элементы ноутбука спроектированы в России, включая процессор, системную плату и корпус. У ноутбука будет серебристая алюминиевая нижняя часть и черная крышка. Его стоимость не превысит 100 тыс. рублей, утверждают разработчики. На ноутбуке можно будет одновременно смотреть видео в высоком разрешении и параллельно работать. А в варианте с процессором «Эльбрус 2С3» можно будет смотреть видео в разрешении 4К. Однако пока ноутбук держит батарею только два часа, что связано с отсутствием функции энергосбережения в российских процессорах.

Ускоренная эволюция

С 1 января 2022 года российскими могут считаться компьютеры и серверы, которые не только произведены в нашей стране, но и работают на отечественном процессоре. Это следует из постановления правительства, принятого в конце 2020 года. На ноутбуки обозначенное требование уже распространяется с 1 июля 2021 года.

Сейчас защищенные военные ноутбуки на российских процессорах, но самый легкий из них весит 5 кг, рассказали специалисты.

— Если уронить такой ноутбук на бетонный пол, то поломается бетонный пол, а не ноутбук, — объяснил представитель компании МЦСТ (разработчик процессоров «Эльбрус») Максим Горшенин. — Теперь же создан легкий ноутбук для школ, для офисов, для госструктур. Это полноценная замена известных брендов на российском процессоре. Первый честный российский ноутбук, настоящее импортозамещение.

Разработкой уже год занимается компания «Промобит» (торговая марка Bitblaze). Сколько будет весить устройство, станет известно после запуска в серийное производство. Первую тысячу ноутбуков в «Промобите» рассчитывают выпустить в начале 2022 года.

— Пока окончательный вес назвать невозможно, но уже сейчас ясно, что он будет в пределах от 1,5 до 2,5 кг, — рассказал директор компании «Промобит» Максим Копосов. — Цена его должна уместиться в 100 тыс. рублей.

Корпус планируется сделать алюминиевым.

— Алюминий — это оптимальный материал для таких небольших партий ноутбуков, — сказал Максим Копосов. — Нынешний дизайн таков: нижняя часть ноутбука будет серебристой, а верхняя черной. Но в дальнейшем возможны и другие цветовые решения. Алюминий легко поддается анодированию (процесс создания оксидной пленки на поверхности некоторых металлов и сплавов. — «Известия»). Потому мы сможем менять серебристый цвет на другие.

Сейчас создан прототип ноутбука из пластика на процессоре «Байкал-М», в процессе создание прототипа на «Эльбрусе».

— На «Эльбрусе» можно будет запускать как программы, адаптированные для «Эльбруса», так и программы для процессоров Intel через режим двоичной трансляции, — объяснил Максим Копосов. — То есть, на этот компьютер можно будет при желании поставить Windows. В случае работы на процессоре «Байкал-М» такой возможности нет. Но в принципе и тот, и другой процессор предоставляют все возможности работы на современном уровне.

Под ним специалист понимает возможность одновременно работать и, например, смотреть видео. По словам Максима Копосова, ноутбук можно будет использовать в таком режиме, причем и если ролик в высоком разрешении. А вот смотреть видео 4К, работая, можно будет только с процессором «Эльбрус-2С3», уточнил он.

Российской операционной системой может быть «Базальт» или «АстраЛинукс».

Не огонь батарея

Сегодняшний ноутбук на «Байкал-М» держит батарею два часа, что, по мнению разработчиков, недостаточно. Специалисты собираются доработать этот момент, что «Известиям» подтвердили и в «Байкал Электроникс». Сейчас идет разработка процессора специально для ноутбука, который должен выйти в серию в 2024 году, рассказал директор по развитию бизнеса компании Виталий Богданов. В нем будет обеспечено сниженное энергопотребление, ощутимый прирост по производительности и реализовано динамическое управление устройством, уточнил специалист.

— Мы видели прототип этого устройства на «Байкале-М» и считаем, что получился отличный продукт, — отметил Виталий Богданов. — Сами собираемся использовать данные ноутбуки в своей повседневной работе. Рассчитываем, что партнеры до конца года выйдут как минимум на мелкосерийное производство и на то, что в скором времени у них появятся ноутбуки на наших процессорах.

Сейчас в российских процессорах не поддерживается функция энергосбережения, объяснил проблему коммерческий директор НТЦ 3Logic Group (разработчик ноутбуков на зарубежных процессорах) Максим Балабанов.

— Как это обычно работает: если приложение ресурсонезатратное, то процессор работает на низкой частоте и потребляет минимум заряда встроенного аккумулятора, если наоборот, процессор повышает частоту работы. То есть, если писать в текстовом редакторе, то энергопотребление процессора минимальное, и заряда аккумулятора может хватать надолго. В российских процессорах пока такой функции оптимизации энергопотребления нет, они всегда работают на заданной частоте, потому и батарею ноутбук в таких условиях держит всего пару часов, — пояснил эксперт.

После доработки ноутбук будет держать батарею четыре часа, рассчитывают в «Промобите».

С пятилетним запозданием

Когда говорят о ноутбуках на российских процессорах, обычно подразумевают некоторое отставание от ведущих мировых брендов. Несомненно, быть на одном уровне с устройствами, в которые были вложены миллиарды долларов, пока не получается. Максим Копосов оценивает отставание в пять лет. Но с каждой новой модификацией устройства приближаются к мировому уровню, отметил он.

— «Байкал» — это современный процессор архитектуры ARM (разработчик ранее был в Великобритании, теперь в США. — «Известия»). А «Эльбрус» — это полностью российская архитектура, которая берет свое начало еще в СССР, — отметил Максим Копосов. — «Эльбрусы» обслуживали оборонный комплекс СССР, закрывали критически важные задачи. «Эльбрус» сначала сильно отставал от иностранных процессоров, но с каждым новым выходом устройства он приближался к мировому уровню.

По словам специалиста, сейчас еще есть некоторое отставание, но оно уже незначительно.

— Особенность процессоров «Эльбрус» — в том, что за каждый такт исполняется больше операций, — отметил заместитель генерального директора по маркетингу МЦСТ Константин Трушкин. — За счет особой архитектуры «Эльбрус» позволяет добиваться большей производительности на тех технологических процессах, по которым были построены несколько лет назад иностранные процессоры. То есть наш процессор позволяет их обойти на поворотах.

В новом ноутбуке еще не хватает нескольких составляющих для того, чтобы считать его полностью российским.

— Что у нас в РФ не делают? Оперативную память, у нас нет фабрики для ее производства. У нас отсутствуют некоторые разъемы для материнской платы, нет ЖК-экранов, потому что объем выпуска на сегодняшний день не окупит запущенную линию их производства. Но с каждым годом доли иностранного оборудования всё меньше. Все главные элементы ноутбука спроектированы в России, включая процессор, системную плату и корпус, — подчеркнул Максим Горшенин.

«Известия» направили запрос с просьбой прокомментировать разработку в консорциум «Вычислительная техника», который создан российскими разработчиками и производителями при поддержке Минпромторга.

Анна Урманцева