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РИА Новости

Концерн "Калашников": в России создают умный автомат, помогающий целиться и стрелять

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Концерн "Калашников"
Концерн "Калашников".
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой АО Концерн "Калашников"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В России началось создание нового стрелкового комплекса с использованием нейросетей, который сможет идентифицировать цели, прицеливаться и стрелять, солдату нужно будет только принять решение о поражении, сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор АО "Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев.

"Отдельные элементы системы у нас уже созданы. Мы впервые продемонстрировали их, в том числе министру обороны Российской Федерации, в рамках закрытого показа на международном военно-техническом форуме "Армия-2021", который недавно прошел в Кубинке. Это отдельные комплексы из состава системы поражения с элементами искусственного интеллекта, которые уже сейчас позволяют практически полностью обеспечить автоматизацию процессов идентификации, прицеливания и сопровождения целей, а также выполнение выстрела", — рассказал Уржумцев.

Он добавил, что компания предложит Минобороны открыть научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу для того, чтобы довести разработку до уровня серийных образцов.

Конструктор пояснил, что новый стрелковый комплекс должен обеспечить повышение вероятности и скорости поражения целей для этого потребуется интеграция различных оптических и электронных устройств в единую с образцами стрелкового вооружения систему. Она не только поможет стрелку в наведении, прицеливании, расчете поправок и т.д., но также и заменит его при физическом воздействии на элементы оружия, таком как обработка спускового крючка в момент времени, соответствующий корректному расположению ствола оружия относительно цели.

"Другими словами, современные технологии позволяют обеспечивать производство выстрела в момент времени, при котором поражение цели, расположенной на той или иной дальности при тех или иных метеорологических и прочих условиях, будет гарантировано. Причем от стрелка потребуется только дать разрешение на производство выстрела по данной цели путем нажатия на спусковой крючок", — пояснил генконструктор.

Уржумцев добавил, что ночью или при плохих погодных условиях цели могут быть чисто физиологически недоступны для их обнаружения человеком. Поэтому стрелковые комплексы будущего должны уметь идентифицировать и сопровождать цели в таких условиях, а это уже потребует использования технологий искусственного интеллекта, обучаемых нейросетей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
AI
АРМИ-20XX
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