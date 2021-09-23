Командующий Космическими силами США заявил об опасениях из-за спутников РФ и КНР

По словам Джона Реймонда, если тактика сдерживания потерпит неудачу, Вашингтону "придется сражаться и выиграть битву за космическое превосходство"

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Российские и китайские спутники могут представлять угрозу для американских спутников. Об этом командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд вновь заявил во вторник, выступая на конференции, организованной Ассоциацией ВВС Соединенных Штатов.

"Космос, без сомнений, является областью ведения боевых действий. И мы убеждены, что, если [тактика] сдерживания потерпит неудачу, нам придется сражаться и выиграть битву за космическое превосходство", - сказал он.

"Мы больше не можем воспринимать космос как должное", - продолжил Реймонд, после чего попросил собравшихся обратить внимание на экран, где показывалась подготовленная им презентация с фотографиями. "Это иллюстрация возможностей, которыми обладает Китай на орбите. Это спутник с роботизированной рукой. Эта роботизированная рука в будущем может <...> схватить другой спутник. <...> Наша работа заключается в том, чтобы этого не произошло. Наша работа - сдерживать конфликт. Мы не хотим ввязываться в бой, который начинается в космосе или переходит в него", - утверждал американский генерал.

На следующем слайде, продемонстрированном Реймондом, была изображена русская игрушка матрешка. "Это еще одно <...>. У России есть спутник-матрешка. Кукла в кукле. Это спутник внутри спутника, [а тот -] внутри [еще одного] спутника. Спутник запускается, открывается, появляется еще один спутник, он открывается, и снаряд выстреливается [из него] в спутник, чтобы уничтожить американские спутники и уничтожить то преимущество, которое они нам дают. Это уничтожает нашу возможность воспринимать данные со всего мира, направлять эти данные обратно на Землю. <...> Это также лишает нас возможности использовать космос для повышения эффективности наших сил", - полагает Реймонд.

Космические силы США были официально учреждены 20 декабря 2019 года. Они стали шестым видом Вооруженных сил Соединенных Штатов и первым, созданным после формирования их современной структуры в 1947 году. В ходе своего выступления на конференции во вторник Реймонд также рассказал о процессе становления Космических сил США, а также представил прототип новой формы этого вида ВС.

Не первое подобное заявление

Реймонд не первый раз выступает с заявлениями о том, что возможности, которыми располагают в космическом пространстве Россия и Китай, вызывают опасения у американской стороны. В феврале прошлого года американский генерал в интервью журналу Time заявил, что США уведомили Россию по дипломатическим каналам о своей обеспокоенности в связи с произошедшим, по утверждению Вашингтона, сближением российского спутника с американским. В публикации утверждалось, что в середине января 2020 года российские спутники, получившие обозначения "Космос 2542" и "Космос 2543", оказались вблизи американского, обозначенного как USA-245 и известного космическим экспертам под названием KH-11. Этот аппарат на полярной орбите является составным элементом космической разведывательной системы Keyhole/CHRYSTAL и может осуществлять наблюдение за поверхностью всей планеты. В интервью Time Реймонд также сравнивал "Космос 2542" и "Космос 2543" с матрешками.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков после этого заявлял, что Россия действительно получила от США сигналы по поводу сближения спутников, ответы даются по мере их проработки. Рябков при этом напомнил, что Россия уже давно выступает с инициативой о заключении международного договора о недопустимости размещения ударных вооружений в космосе. Москва также продвигает идею о неразмещении первыми оружия в космосе, которую поддержали уже более 20 стран.

Комментируя прежние заявления Реймонда касательно угроз, которые, по мнению Вашингтона, могут представлять для США возможности РФ в космическом пространстве, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва ценит сотрудничество с Вашингтоном в космосе и надеется, что оно не падет жертвой русофобии. Он также отмечал, что само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских военных, но напрасно, так как Москва выступает за мир и сотрудничество. Песков при этом назвал опасения американцев совершенно беспочвенными.