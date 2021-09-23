В минобороны Украины пояснили цели дополнительных военных расходов

Министр обороны Украины Андрей Таран во вторник, 21 сентября, заявил о том, что выделенные из бюджета на 2022 год президентом страны Владимиром Зеленским средства на дополнительные военные расходы в размере 5,95% ВВП будут использованы на развитие ракетных вооружений, строительство корветов для ВМС и разработку нового оружия. Об этом сообщается на сайте военного ведомства.

По словам министра, решение Зеленского позволит воплотить в жизнь важные долгосрочные программы в сфере обороны государства.

«Среди прочего Минобороны получит финансирование для развития ракетного вооружения, Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и новых научных и опытно-конструкторских работ в сфере высоких технологий», — пояснил Таран.

Как отметил глава оборонного ведомства, за счет выделенных средств, для нужд ВМС республики будет продолжено строительство кораблей класса «корвет». В войска будет поставлен противокорабельный ракетный комплекс «Нептун», а также активизируется работа над разработкой ракетного комплекса корабельного базирования. Помимо этого, продолжится модернизация флагмана ВМС страны — фрегата «Гетман Сагайдачный».

Таран подчеркнул, что в следующем году минобороны получит возможность вести работу над созданием украинского ракетного щита. Он уточнил, что прежде всего речь идет о возобновлении работы над оперативно-тактическим комплексом «Сапсан». К началу 2022 года планируется завершить создание высокоточной ракеты «Ольха» с улучшенными характеристиками для модернизированных систем залпового огня «Смерч».

Как утверждает министр, Киев планирует принять на вооружение новый реактивный снаряд «Тайфун-1» для реактивной системы залпового огня «Верба» и довести до готовности реактивную систему залпового огня проекта «Ураган» с использованием боеприпаса «Тайфун-2». Финансирование научных и опытно-конструкторских разработок в сфере высоких технологий будет увеличено, заключил Таран.

Ранее в этот день хакеры обнародовали закрытый «План наращивания обстановки» совместных учений Украины и НАТО «Объединенные усилия – 2021». Отмечалось, что в ходе атаки на серверы вооруженных сил Украины хакеры получили доступ к документам, где приводится предполагаемое развитие боевой обстановки в ходе реального конфликта, которое должны отрабатывать киевские силовики во время учений в Донбассе.

Накануне в Львовской области стартовали совместные украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021. Помимо стран-организаторов — Украины и Соединенных Штатов, — в учениях примут участие военнослужащие Болгарии, Канады, Грузии, ФРГ, Литвы, Молдавии, Польши, Румынии, Турции и Великобритании. Также к учениям привлечен личный состав литовско-польско-украинской бригады. Учения продлятся до 1 октября. В них примут участие более 6 тыс. военнослужащих.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что предстоящие на Украине в сентябре и октябре военные учения с НАТО призваны отвлечь внимание от неудач внутренней политики Киева. Дипломат заверила, что украинские власти пытаются погрузить население в параллельную реальность.