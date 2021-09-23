На крыльях ночи: ВДВ начнут отрабатывать масштабные высадки в темноте

Минобороны готовит воздушно-десантные войска к регулярным масштабным ночным высадкам, сообщили "Известиям" источники в военном ведомстве. Эксперимент по десантированию крупных сил в темное время суток на учениях «Запад-2021» был признан успешным. Теперь такие операции планируют отработать в ещё большем масштабе. Эти действия станут важным элементом новой концепции применения ВДВ, которая должна быть представлена до конца года. Несмотря на сложность организации подобных мероприятий, они дадут десантникам ряд преимуществ в бою, отмечают эксперты.

Минобороны готовит воздушно-десантные войска к регулярным масштабным ночным высадкам, сообщили "Известиям" источники в военном ведомстве. Эксперимент по десантированию крупных сил в темное время суток на учениях «Запад-2021» был признан успешным. Теперь такие операции планируют отработать в ещё большем масштабе. Эти действия станут важным элементом новой концепции применения ВДВ, которая должна быть представлена до конца года. Несмотря на сложность организации подобных мероприятий, они дадут десантникам ряд преимуществ в бою, отмечают эксперты.

Полк с небес

Минобороны начало проработку эксперимента с ночным десантированием в масштабах парашютно-десантного полка, сообщили «Известиям» источники в оборонном ведомстве. Планируется, что такие действия станут одним из тактических элементов, который включат в новую концепцию применения ВДВ. Ее должны представить до конца года.

Впервые высадка парашютным способом крупных сил в ночное время была проведена на учениях «Запад-2021». В ней участвовал парашютно-десантный батальон 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. На полигоне Струги Красные в Псковкой области десантировались около 600 бойцов и 30 единиц техники – бронетранспортеров и боевых машин десанта БМД-2К-АУ и БМД-4М. Приземлившиеся в тылу условного противника подразделения при поддержке артиллерии уничтожили врага и захватили полевой аэродром. Десантники были экипированы приборами ночного видения и средствами навигации.

Как сообщали в Минобороны, для десантной операции задействовали больше 20 cамолетов военно-транспортной авиации (ВТА) Ил-76. Они одновременно осуществляли выброску подразделений ВДВ с высот от 600 до 4 000 м на две площадки приземления. Управление воздушным строем ВТА велось с самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Прикрывали их с воздуха истребители Су-30СМ, вертолеты Ми-8АМТШ и Ка-52.

Ночные прыжки входят в программу воздушно-десантной подготовки бойцов ВДВ. Однако массово они не практиковались. Такая высадка, тем более с выброской бронетехники, требует особого мастерства всех участников и высочайшего уровня организации. В составе целого полка задача дополнительно усложняется: помимо парашютно-десантных батальонов в его составе есть также подразделения обеспечения, артиллерия и другие формирования.

- Ночное десантирование полка, а не батальона – станет важным и непростым этапом, - пояснил «Известиям» председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев. – Я не припомню, чтобы такие учения проводили в СССР. Да, полки десантировались, но делали это днем. Именно полк считается боевой единицей, имеющей в своем распоряжении все необходимое для выполнения самых серьезных задач – у них своя артиллерия, противотанковые средства и подразделение БПЛА.

Действия в темное время суток дают ряд преимуществ, отметил эксперт. Во-первых, оказавшемуся в районе площадки приземления противнику будет сложнее поразить парашютистов в воздухе. Во-вторых, десантникам будет легче скрытно выдвинуться в район выполнения задачи.

– Собраться ночью для десантников – не проблема, – отметил Валерий Юрьев. – Сейчас появились технические средства, обеспечивающие поиск приземлившейся техники и взаимодействие между десантниками. В ночном боестолкновении подразделения ВДВ тоже получат преимущество. Такие операции и атаки, как правило, планируются ближе к рассвету – в это время часовые часто теряют бдительность. Во-вторых, «голубые береты» сейчас хорошо оснащены приборами ночного видения. Противник, находящийся в тылу, вряд ли будут иметь соответствующую экипировку в равном или сравнимом количестве. Внезапные и активные действия позволят разгромить в разы превосходящие силы противника.

К новому облику

В последние годы Воздушно-десантные войска подверглись серьезному реформированию. Сейчас на завершающей стадии находится разработка обновлённой концепции их применения.

В рамках реформы соединения ВДВ становятся основой сил быстрого реагирования, способных оперативно выполнить задачи в любой точке мира. В войсках появляются новые типы бронетехники и широкий арсенал огневых средств. Создаются соединения нового типа, ориентированные на высадку с вертолетов посадочным способом. Ранее командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков подчеркнул в беседе с «Известиями», что «десантно-штурмовые соединения нового типа способны самостоятельно действовать в тылу противника во взаимодействии с воинскими частями армейской авиации».

Сейчас ВДВ активно получают новую технику и вооружение. С 2019 года десантники в войска поступает новый автомат АК-12, который пришел на смену АК-74 и АК-74М. Массово перевооружают их и на новую технику.

В июле этого года уже одиннадцатый по счёту батальонный комплект бронетехники поступил на вооружение 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии – это 31 боевая машина десанта БМД-4М и 6 бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка». Конструкция БМД-4М позволяет десантироваться с самолётов c находящимся внутри экипажем. Машина вооружена 100 мм и 30-мм орудиями.

БТР-МДМ «Ракушка» способен без дозаправки перевезти 13 десантников на расстояние до 500 километров со скоростью до 70 км час. Кроме того, новый БТР отлично подходит для доставки боеприпасов, запчастей для боевой техники и горюче-смазочных материалов к месту боя.

В ВДВ созданы и собственные танковые подразделения. Они получили самую современную версию Т-72БЗ с улучшенными боевыми характеристиками. В ближайшее время «голубые береты» должны принять на вооружение бронеавтомобили семейства «Тайфун-ВДВ». Он способен развивать скорость до 100 километров в час и имеет запас хода более 1 тыс км.

Богдан Степовой Роман Крецул