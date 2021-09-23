Чем модернизированная боевая машина пехоты Б-19 лучше классической БМП-3

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Участие легкой бронетанковой техники в локальных войнах и конфликтах часто приводило к ее массовым потерям.

Можно вспомнить миссию Советского ограниченного контингента в Афганистане, боевые действия на территории постсоветского пространства. Везде после боев оставались десятки или даже сотни сгоревших и взорвавшихся боевых машин пехоты, бронетранспортеров.

К сожалению, были серьезными потери и в личном составе, ведь известно, что в БМП второго поколения помещается десять человек, а в БТР-80 - одиннадцать бойцов. Не всем им удавалось спастись, если техника подвергалась обстрелам из гранатометов, противотанковых ракетных комплексов.

Наши военные говорили о необходимости изоляции боекомплекта от экипажа и десанта еще более тридцати лет назад, но тогда развитие отечественной электроники, которая была достаточно громоздкой и тяжелой, не позволяло изготовить необитаемую башню с вооружением. В настоящее время подобные задачи успешно решаются.

В мае 2015 года на Красной площади были впервые представлены перспективные бронемашины на шасси "Армата", "Бумеранг", "Курганец-25", имевшие необитаемые боевые отделения с изолированным боекомплектом. В качестве основного пушечного вооружения на них была установлена 30-мм пушка, 7,62-мм пулемет и ПТУР "Корнет".

В настоящее время созданы еще более совершенные образцы, например "Эпоха", с 57-мм автоматической пушкой, пусковыми установками ПТУР "Корнет" и малогабаритными ракетами "Булат".

Кроме перспективных машин, "Эпоху" теперь устанавливают на модернизированные БМП-3, получившие новое обозначение - Б-19. Помимо высокой огневой мощи, совершенных прицелов, приборов наблюдения и связи "девятнадцатые" имеют гораздо большую живучесть, превосходя в несколько раз технику предыдущих поколений.

Лев Романов