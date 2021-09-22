Глава NASA планирует в ближайшее время посетить Россию

Москва. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Администратор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон заявил о планах посетить Россию в ближайшее время, следует из трансляции NASA.

"В ближайшее время, в зависимости от пандемии. Я надеюсь, что мы справимся с вариантом дельта. Есть опасения, что появятся новые варианты инфекции. Я вакцинирован и надеюсь посетить Россию в ближайшее время", - сказал администратор на конференции управления, отвечая на вопрос о приезде в Россию.

"Я разговаривал с Дмитрием (Рогозиным - ИФ) несколько раз, также Боб (Кабано - ИФ) разговаривал с коллегами из российской космической программы несколько раз. Мы действительно надеемся приехать в Москву и увидеться с ними", - добавил Нельсон.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что его встреча с Нельсоном может состояться до конца года, если позволит эпидемиологическая ситуация.

"Да, мы с нетерпением ждем приезда главы NASA сенатора Билла Нельсона. Есть вопросы, которые есть смысл обсуждать лично. Рассчитываю, что сенатор Нельсон сможет осуществить свой визит в Россию до конца этого года, если эпидемиологическая ситуация позволит", - сообщил Рогозин в Twitter.

Ранее глава госкорпорации сообщил, что вопрос о присутствии России на Международной космической станции (МКС) решится в ближайшие месяцы. "Это вопрос, который найдет свое разрешение в ближайшие несколько месяцев", - сказал Рогозин в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Ранее замгендиректора российской госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил "Интерфаксу", что Рогозин и Нельсон планируют дважды встретиться до конца года - в октябре в Дубае и в ноябре-декабре в России.

По его словам, в ОАЭ "Роскосмос" планирует поднять вопрос отмены санкций против российской космической отрасли. "Мы поднимем вопрос о санкциях", - сказал Савельев "Интерфаксу" в кулуарах форума "Армия-2021".

Он отметил, что повестка встречи только формируется и в NASA ещё не сообщили, готовы ли они обсуждать этот вопрос. Также в ходе встречи планируется обсудить "совместную работу на МКС и другие проекты".

В начале июня сообщалось, что Нельсон в ходе телефонных переговоров с Рогозиным принял его приглашение посетить Россию.