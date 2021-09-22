"Алмаз-Антею" передают 100% акций подмосковного предприятия, которое ведёт сборку ракет

Москва. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", специализирующееся на комплексах противовоздушной обороны (ПВО), получит 100% акций "Воскресенского агрегатного завода", который занимается сборкой и снаряжением ракет, следует из указа президента РФ.

"Воскресенский государственный казенный агрегатный завод" преобразуется в АО "Воскресенский агрегатный завод", 100 % акций которого находится в федеральной собственности, говорится в документе, который опубликован на официальном портале правовой информации во вторник.

100% акций "Воскресенского агрегатного завода" вносят в качестве вклада РФ в уставный капитал АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" в порядке оплаты размещаемых акционерным обществом ("Алмаз-Антеем") дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала, отмечается в документе.

"Воскресенский агрегатный завод" переходит в "Алмаз-Антей" в целях "дальнейшего развития научно-производственного потенциала РФ, обеспечения обороноспособности государства и совершенствования интегрированной структуры по разработке и производству вооружения, военной и специальной техники для воздушно-космической обороны", говорится в документе.

Согласно сайту предприятия, "Воскресенский государственный казенный агрегатный завод" (город Воскресенск, Московская область) является специализированным предприятием в области сборки и снаряжения реактивных боеприпасов. На заводе накоплен богатый опыт сборки и снаряжения зенитных управляемых ракет, авиационных управляемых ракет класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность", крылатых ракет, говорится на сайте.

6 августа стало известно, что концерн "Алмаз-Антей", согласно указу президента РФ, получит из федеральной собственности более 11% акций АО "Хабаровский радиотехнический завод", а также акции ряда ремонтных предприятий.

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" создает комплексы ПВО малой, средней и большой дальности.

16 сентября вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил о начале поставок российским военным разработанной "Алмаз-Антеем" новой системы ПВО С-500 "Прометей". "Только-только завершены госиспытания и начались первые поставки этого комплекса. И то ещё не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика "Алмаз-Антеем" должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговоренного состава", - сказал тогда Борисов.