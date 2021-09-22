В Космическом командовании США опасаются российского "спутника-матрешки"

ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Глава Космического командования США генерал Джон Рэймонд заявил о наличии на орбите российского "спутника-матрешки", который якобы способен уничтожать американские аппараты.

Ранее США выражали озабоченность действиями на орбите запущенного в конце 2019 года российского "спутника-инспектора" "Космос-2542". Аппарат, от которого уже на орбите отстыковался спутник "Космос-2543", вызвал недовольство США тем, что двигался в зоне видимости американского спутника. Космическое командование США тогда назвало ситуацию тревожной и потенциально опасной. Москва не признает регулярные обвинения Вашингтона в милитаризации космоса.

"У России есть (на орбите) спутник-матрешка, оснащенный оружием для уничтожения американских спутников", - заявил военный в ходе проходящей в штате Мэриленд Кибер-космической конференции. "Это лишает нас возможности использовать космос в качестве площадки, которая приумножает наши возможности", - отметил глава космического командования США.

Он утверждает, что российский спутник спроектирован по аналогии с традиционной игрушкой-матрешкой: под внешней поверхностью скрывается еще один спутник, в котором в свою очередь сокрыто оружие, способное с безопасного расстояния уничтожать находящиеся на орбите американские спутники.

Это не первое обвинение в адрес России со стороны Реймонда, который был назначен командующим Космического командования США в январе 2020 года. Сами силы были созданы 20 декабря 2019 года. Российский МИД в лице замглавы министерства Сергея Рябкова ранее заявлял, что Россия получила от США сигналы по ситуации со сближением космических спутников, готовит на них ответы. Тогда же Рябков напомнил, что Россия довольно давно выступает с инициативой заключить обязывающий международный договор о недопустимости размещения ударных вооружений в космосе. В феврале 2020 году в российском МИД отмечали, что передвижение спутника "Космос-2542", обеспокоенность которым высказывали США, не представляло угрозы и не нарушало норм международного права, а реализация оружейно-космических планов США нанесёт непоправимый урон действующей системе безопасности космической деятельности.

Космическое командование США в декабре 2020 года говорило, что РФ провела новое испытание ракеты, якобы нацеленной на уничтожение спутников. О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты Космическое командование США сообщало в апреле 2020 года. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе. При этом аналогичное оружие разрабатывается как в самих Штатах, так и в других странах. Так, в 1985 году США с помощью противоспутниковой ракеты ASM-135 ASAT, запущенной с истребителя F-15, на высоте 555 километров сбили свой научный спутник Solwind. А в 2008 году американской корабельной противоракетой SM-3 на высоте 247 километров был уничтожен военный спутник USA-193.