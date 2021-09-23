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«Роскосмос» представит проект новой российской орбитальной станции на смену МКС

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Источник изображения: Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Госкорпорация «Роскосмос» и Российская академия наук (РАН) рекомендовали представить в правительство предложения о создании новой Российской орбитальной служебной станции (РОСС), которая должна заменить Международную космическую станцию (МКС) к 2028 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«По итогам заседания президиум и бюро рекомендовали госкорпорации "Роскосмос" представить в правительство Российской Федерации предложения о необходимости разработки РОСС и о порядке проведения переговоров с партнерами по проекту МКС по вопросам, связанным с обеспечением заключительного этапа функционирования российского сегмента МКС», — сообщили в ведомстве.

Предполагается, что РОСС станет «эволюционным шагом» в развитии технологий освоения Луны и Марса. Она позволит разрабатывать и реализовывать инновационные научно-технические программы и прикладные эксперименты в космосе.

Завершить эксплуатацию МКС планируется к 2028 году. К этому времени «Роскосмос» намерен запустить Российскую орбитальную станцию в работу. В начале сентября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что начать развертывание Российской орбитальной служебной станции планируют через пять-шесть лет. Базой нее станет Научно-энергетический модуль (НЭМ), который изначально планировали отправить для стыковки с МКС в 2025 году. Для работы в составе РОСС модуль доработают, что может потребовать около двух лет.


Марина Совина

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