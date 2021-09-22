Англосаксонская пощёчина Макрону и геополитическое одиночество Франции

Вернутся ли Лондону его австралийские бумеранги?

МОСКВА, 20 сентября 2021, Институт РУССТРАТ. Франция переживает последствия крупнейшего за четверть века внешнеполитического поражения, способного сказаться на предвыборной кампании Макрона. Речь идёт об отказе Австралии от крупнейшего контракта с Францией («контракта века», как его называли французские СМИ) на строительство 12 новых атомных подводных лодок класса «Атака», который после долгих и трудных переговоров был заключён, но расторгнут за 48 часов по требованию США и Великобритании. Австралия резко изменила решение и предпочла Франции США.

Уже в процессе переговоров Франция в лице компании Naval Group пошла на серьёзные затраты по проекту, идя навстречу пожеланиям австралийцев, но американская компания Lockheed Martin, получившая в итоге контракт, не получила от Австралии никаких пожеланий. Потерянный Францией контракт был на сумму $90 миллиардов, а вот сумма контракта с Британией и(или) США неизвестна. Видимо, дело не в деньгах, а в геополитике.

Теперь французы комментируют случившееся в терминах «ложные друзья», «удар ножом в сердце», «трафальгарский выстрел», отсылая к проигранной Францией Трафальгарской битве с Великобританией в 1805 году. Макрон даже отозвал французских послов из Австралии и США для консультаций, чтобы показать крайнюю степень обиды.

Президент Франции Макрон получил пощёчину от британо-американского альянса, уже вторую за последнее время, если вспомнить, что во время встречи на улице молодой мужчина внезапно ударил Макрона по лицу. Тогда инцидент удалось замять, но теперь Макрон поставлен в самое унизительное положение. Для французской политической культуры с учётом её гонора это запредельно болезненно.

Дело в том, что Макрон очень вложился в эти переговоры с Австралией – деньгами, временем, эмоциями, энергией. Он поставил всё себе в заслугу и рассчитывал триумфально пройти выборы. С 2019 года коммуна Шербур-Ан-Котантен, где расположена военно-морская база, была местом реализации части проекта. Там уже построили двуязычную школу для детей австралийцев, приехавших для тренировок на базу, сделали заказ двум австралийским художникам расписать стену полицейского участка под мотивы австралийских аборигенов.

Теперь не только все эти усилия оказались напрасными, но и жители коммуны лишаются ожидаемых доходов. Для них эта ситуация, по словам французских СМИ, является социально-экономическим землетрясением. Макрон выставлен слабым политиком, не способным выполнять обещания и защищать своих граждан и национальные интересы Франции. Его унизили перед всем миром, причём, в довольно жёсткой форме.

В США уверены, что это добавит аргументов противникам Макрона и создаст ему проблемы, хотя на исходе выборов не скажется. Правда, теперь французы будут голосовать не за триумфатора, а за пораженца. Теперь никто не вспомнит, что саму сделку с Австралией проработал предшественник Макрона Олланд.

По контракту были трудности, но Макрон лично встречался с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном после саммита G-7 в Лондоне, и после этого французские СМИ писали, что «контракт века спасён». Макрону должен был достаться триумф, а достанется поражение.

Можно сказать, что Франции вернулся бумеранг за Мистрали. Тогда именно она расторгла контракт с Россией за уже оплаченные и построенные десантные корабли-вертолётоносцы. Сделано это тоже было по требованию США, но почему история ничему не научила французов, непонятно. Какие основания у них были полагать, что Британия допустит в своей вотчине подобные действия Франции? Особенно с учётом того, что после Брексита и без того исторически сложные отношения Франции и Британии ухудшились?

Особенно обидно для Макрона то, что он в принципе поддержал США против «Северного потока-2». Это было сделано более мягко, без польского напора, но дипломатически однозначно. Макрон поддерживал Великобританию в деле Скрипалей, в допинговом скандале, в истории с отравлением Навального, по проблеме Украины. В отношении важнейших для США вопросов политики в Восточной Европе Франция была в первых рядах союзников.

Для Макрона двойным страданием является не только сам отказ Австралии, но и форма, в которой это было сделано. Всего за двое суток там отказались от многолетних плодов французских усилий. При этом некоторые австралийские СМИ и политически партии в адрес Франции высказываются плохо.

Франция должны была понимать, что политические риски в этом контракте она не в состоянии предотвратить и нейтрализовать. Дело не в деньгах, точнее, не только в них. Речь идёт о большой геополитике, точнее, о недопустимом для Великобритании и США влиянии Франции в Индо-тихоокеанском регионе.

Дело в том, что согласно французской стратегии в Индийском и Тихом океанах, 93% исключительной экономической зоны Франции находится именно здесь. В этой зоне проживает 1,5 миллиона французских граждан и расположено 8 тысяч французских солдат. Франция претендует на статус не только европейской, но и африканской державы. По мнению экспертов, по отдельности все территории французского присутствия в Африке не имеют веса, но все вместе имеют.

Проблема в том, что Австралия вовлечена в американо-британскую коалицию против Китая и при этом сохраняет связи с Францией. Срыв сделки по подводным лодкам на эти связи не повлияет. Обе страны не заинтересованы в ухудшении отношений. Но теперь положение Франции становится не обособленным, как обычно, а довольно трудным.

Франция всегда претендовала на независимую политику, даже понимая всё её иллюзорность с учётом её включения в сферу влияния США. В Вашингтоне снисходительно смотрели на эти французские амбиции и даже позволяли иногда в какой-то степени их удовлетворять. Но Франция никогда не позволяла себе лишнего и чётко понимала своё место и роль в мире. Теперь Франция оказывается не в обособленности, а в одиночестве.

Её скепсис в отношении «Северного потока-2» не усилил её позиций в отношении Германии. С Россией тоже нет той свободы манёвра, которая была бы желательна Парижу – Москва не забудет всех французских ударов в спину. Китай тоже учитывает французское стремление утвердиться за счёт участия в антикитайских союзах. С Британией отношения сложные, без США не регулируемые. Теперь вот и США показали пренебрежение к Франции, не заботясь о «сохранении лица» французского президента.

В своих амбициозных метаниях Франция внезапно оказалась одна. При этом у неё конфликт с Турцией, который она не может разрешить без США и Британии. Какой смысл был влезать в отношения по крупной сделке военного и геополитического значения в сфере, полностью контролируемой англосаксами?

На чём были основаны надежды на успех и пассивное наблюдение США и Великобритании? На том, что они в обмен на союзническую риторику против России и Китая позволят Франции укрепить свой военно-морской бюджет и продолжить наращивание геополитической мощи? Франция всегда демонстрировала предельную рациональность и прагматизм в переговорах. Что случилось с французской дипломатией?

Так или иначе, Франция потерпела сокрушительное внешнеполитическое поражение, и не найдётся страны, которая в том или ином виде этим не воспользуется. Это выразится во множестве мелких решений и шагов, но все они будут для Франции очень чувствительными. Где-то интересы Франции проигнорируют более откровенно, чем прежде, где-то выдвинут более жёсткие условия.

Франции нужно выходить из одиночества, сделав решительные шаги в сторону оппонентов США и Великобритании, но Франция несубъектна для таких действий. США понимают, что Макрон подуется и успокоится. Франция слишком зависит от США, чтобы позволить себе минимальную фронду.

А вот в ЕС Франции придётся восстанавливать реноме. Оставит ли Германия для Франции необходимое пространство после всего случившегося, это вопрос. В любом случае отношения между Францией и США испорчены, и, зная французскую злопамятность, можно не сомневаться, что Макрон этого не забудет и не простит. Мстить США он не решится, а вот с Лондоном у Парижа теперь будет ещё облачнее.

Россия и Китай с интересом будут наблюдать за тем, как Макрон будет залечивать очередную травму, но у него ещё будет возможность отыграться. Франция будет искать повод для реванша. Лондону его австралийские бумеранги ещё вернутся.