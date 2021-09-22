ООН потребовала от всех государств строгого контроля над искусственным интеллектом.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти всех стран мира ужесточить контроль над искусственным интеллектом. Она считает, что некоторые разработки в области ИИ могут нарушать права человека.

Она отметила, что нормативные требования к использованию технологии искусственного интеллекта должны быть тем строже, чем выше риск нарушения прав людей от их использования. В частности, Бачелет предложила временно отказаться от технологий слежки в общественных местах и программ, анализирующих поведение людей.

Она также обратила внимание на то, что государства и частные компании иногда принимали решение об использовании искусственного интеллекта, не изучив возможные последствия этого, из-за чего многие не могли получить положенную им социальную помощь или ошибочно были задержаны из-за сбоев в устройствах распознавания лиц.

Риск дискриминации, связанный с решениями, принятыми с использованием искусственного интеллекта — решениями, которые могут изменить или нанести ущерб жизни людей, — слишком реален. Вот почему необходимы систематическая оценка и мониторинг за системами искусственного интеллекта, — заявила она.

Игорь Савкин