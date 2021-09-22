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ООН потребовала от всех государств строгого контроля над искусственным интеллектом

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ООН потребовала от всех государств строгого контроля над искусственным интеллектом
ООН потребовала от всех государств строгого контроля над искусственным интеллектом.
Источник изображения: industry-hunter.com

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти всех стран мира ужесточить контроль над искусственным интеллектом. Она считает, что некоторые разработки в области ИИ могут нарушать права человека.

Она отметила, что нормативные требования к использованию технологии искусственного интеллекта должны быть тем строже, чем выше риск нарушения прав людей от их использования. В частности, Бачелет предложила временно отказаться от технологий слежки в общественных местах и программ, анализирующих поведение людей.

Она также обратила внимание на то, что государства и частные компании иногда принимали решение об использовании искусственного интеллекта, не изучив возможные последствия этого, из-за чего многие не могли получить положенную им социальную помощь или ошибочно были задержаны из-за сбоев в устройствах распознавания лиц.

Риск дискриминации, связанный с решениями, принятыми с использованием искусственного интеллекта — решениями, которые могут изменить или нанести ущерб жизни людей, — слишком реален. Вот почему необходимы систематическая оценка и мониторинг за системами искусственного интеллекта, — заявила она.

Игорь Савкин

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