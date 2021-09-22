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Интерфакс-АВН

В Афганистане не будет безопасности без инклюзивного правительства, считает президент Ирана

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Боевики Талибана* в районе аэропорта Кабула
Боевики Талибана* в районе аэропорта Кабула.
Источник изображения: © REUTERS / Stringer

Нью-Йорк (ООН). 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Движению "Талибан" (запрещено в РФ) следует сформировать по-настоящему инклюзивное правительство, если оно хочет, чтобы Афганистан стал безопасной страной, заявил во вторник президент Ирана Ибрахим Раиси.

"Афганистану для обеспечения безопасности на своей территории требуется инклюзивное правительство, в котором будут представлены все этнические группы", - заявил он, выступая по видеосвязи на Генассамблее ООН.

Ранее на этой неделе талибы завершили формирование афганского правительства. Наблюдатели отмечают, что почти все ключевые посты в нем заняли видные представители движения "Талибан".

Раиси также раскритиковал сохраняющееся американское военное присутствие в Ираке и Сирии. По его мнению, эти войска - "главное препятствие для становления там демократии и для соблюдения воли народов".

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Страны
Афганистан
Ирак
Иран
Сирия
США
Компании
ООН
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