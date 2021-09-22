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Китайский самолет радиоэлектронной борьбы J-16D

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Китайский самолет РЭБ J-16D вблизи

На международном авиационно-космическом салоне Airshow China - 2021, который откроется 28 сентября 2021 года в Чжухае, впервые будет продемонстрирован новый китайский самолет радиоэлектронной борьбы Shenyang J-16D. Новый самолет в окрасе ВВС НОАК сегодня прибыл в Чжухай.

Со стороны bmpd укажем, что самолет J-16D представляет собой специализированный вариант двухместного истребителя J-16 - модифицированной копии российского истребителя Су-30МКК, производимой китайским авиастроительным предприятием Shenyang Aircraft Industry (Group) Co., Ltd. в Шэньяне.

Самолет J-16D должен быть штатно оснащен несколькими подвесными контейнерами РЭБ, а его вооружение, предположительно, составят противорадиолокационные ракеты, при этом на самолете отсутствует встроенная пушка. Сообщалось, что первый опытный образец J-16D совершил первый полет в Шэньяне в декабре 2015 года.

По иронии, история сделала своего рода круг - в конце 1980-х - начале 1990-х годов двухместный самолет Су-30М (созданный на основе двухместного истребителя ПВО Су-30/Су-27ПУ) планировался к принятию на вооружение ВВС СССР в качестве специализированного самолета РЭБ и подавления ПВО противника (SEAD) для замены самолета МиГ-25БМ.

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Страны
Китай
Россия
Продукция
МиГ-25
Су-27
Су-30
Су-30МК
Компании
SAC
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