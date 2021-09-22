Войти
ТАСС

РАН рекомендовала Роскосмосу представить в кабмин предложения по орбитальной станции

418
0
0
Здание госкорпорации "Роскосмос"
Здание госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Научно-технический совет Роскосмоса рекомендовал включить работы по созданию технического проекта новой орбитальной станции в Федеральную космическую программу - 2025

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Бюро Совета РАН по космосу рекомендовало Роскосмосу представить в правительство предложения о необходимости создания Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, во вторник в режиме видео-конференц-связи состоялось совместное заседание президиума научно-технического совета госкорпорации и бюро Совета Российской академии наук по космосу.

"По итогам заседания президиум и бюро рекомендовали госкорпорации "Роскосмос" представить в правительство РФ предложения о необходимости разработки РОСС, продолжении эксплуатации российского сегмента Международной космической станции на период создания РОСС и о порядке проведения переговоров с партнерами по проекту МКС по вопросам, связанным с обеспечением заключительного этапа функционирования РС [российского сегмента] МКС", - отметили в Роскосмосе.

Участники заседания поддержали предложение Ракетно-космической корпорации "Энергия" развернуть работы по созданию национальной орбитальной станции, отметив, что российский сегмент МКС используется более 20 лет. "Предполагается, что создаваемая с использованием новых технологий РОСС должна стать эволюционным шагом по разработке типовых технологий в обеспечение программы изучения и освоения Луны, полетов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ и прикладных экспериментов в космосе", - добавили в Роскосмосе.

В апреле вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед ракетно-космической корпорацией "Энергия" была поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

Научно-технический совет Роскосмоса рекомендовал включить работы по созданию технического проекта новой орбитальной станции в Федеральную космическую программу - 2025.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Луна
Марс
МКС
Похожие новости
02.08.2021
В «Роскосмосе» рекомендовали приступить к созданию национальной орбитальной станции
02.08.2021
В Роскосмосе заявили, что эксплуатацию МКС планируется завершить к 2028 году
02.08.2021
«Роскосмос» заявил о дополнительных рисках эксплуатации российского сегмента МКС
20.04.2021
Как Россия сохранит присутствие в космосе без МКС
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.09 09:35
  • 1
Неизвестная история АК-12: начало
  • 22.09 09:18
  • 2
Лишние ракеты: Китай пугает НАТО новыми армиями российских «Искандеров-М»
  • 22.09 09:01
  • 1
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль "Аскольд"
  • 22.09 08:15
  • 1
Военные проверили надежность системы ПВО столицы и Подмосковья
  • 22.09 04:17
  • 6
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России
  • 22.09 00:57
  • 3
Десятки тайваньских спецов займутся российской электроникой на обанкроченном заводе «Ангстрем-Т»
  • 21.09 19:51
  • 2
Пентагон заявил о планах выяснить обстоятельства взрыва в Бейруте
  • 21.09 18:08
  • 1
Раскрыты особенности работы комплекса активной защиты "Арена-М"
  • 21.09 14:09
  • 0
Военным США пора перестать смотреть Star Wars
  • 21.09 12:33
  • 1
Инженеры по-флотски: для чего на Тихом океане сформирован новый полк
  • 21.09 12:27
  • 24
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 21.09 12:12
  • 5
Спущен на воду малый ракетный корабль «Град» проекта 21631
  • 21.09 10:51
  • 2
Первый в истории «любительский» экипаж астронавтов вернулся на Землю
  • 21.09 10:48
  • 1
Британцы разрабатывают новый тип атомных субмарин
  • 21.09 09:38
  • 1
Британцы разработают демонстраторы наземных и корабельных лазерных установок