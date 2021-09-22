РАН рекомендовала Роскосмосу представить в кабмин предложения по орбитальной станции

Научно-технический совет Роскосмоса рекомендовал включить работы по созданию технического проекта новой орбитальной станции в Федеральную космическую программу - 2025

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Бюро Совета РАН по космосу рекомендовало Роскосмосу представить в правительство предложения о необходимости создания Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, во вторник в режиме видео-конференц-связи состоялось совместное заседание президиума научно-технического совета госкорпорации и бюро Совета Российской академии наук по космосу.

"По итогам заседания президиум и бюро рекомендовали госкорпорации "Роскосмос" представить в правительство РФ предложения о необходимости разработки РОСС, продолжении эксплуатации российского сегмента Международной космической станции на период создания РОСС и о порядке проведения переговоров с партнерами по проекту МКС по вопросам, связанным с обеспечением заключительного этапа функционирования РС [российского сегмента] МКС", - отметили в Роскосмосе.

Участники заседания поддержали предложение Ракетно-космической корпорации "Энергия" развернуть работы по созданию национальной орбитальной станции, отметив, что российский сегмент МКС используется более 20 лет. "Предполагается, что создаваемая с использованием новых технологий РОСС должна стать эволюционным шагом по разработке типовых технологий в обеспечение программы изучения и освоения Луны, полетов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ и прикладных экспериментов в космосе", - добавили в Роскосмосе.

В апреле вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед ракетно-космической корпорацией "Энергия" была поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

Научно-технический совет Роскосмоса рекомендовал включить работы по созданию технического проекта новой орбитальной станции в Федеральную космическую программу - 2025.