Совет РАН по космосу одобрил предложения по научным исследованиям на борту "Луны-25"

Члены совета отметили необходимость использования потенциала космодрома Восточный, сообщили в Роскосмосе

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Участники заседания президиума научно-технического совета Роскосмоса и бюро Совета РАН по космосу, прошедшего во вторник по видео-конференц-связи, поддержали программу научных исследований, которые планируется провести на борту автоматической станции "Луна-25". Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации.

"Участники заседания одобрили предложения по программе научных исследований на борту космического аппарата "Луна-25", подтвердив актуальность и высокую научную значимость задач проекта", - отметили в Роскосмосе.

Как уточнили в госкорпорации, на заседании также был рассмотрен вопрос получения научных данных о космосе, Земле и других небесных телах для развития фундаментальной науки, достижения и поддержания лидирующих позиций. Также обсуждалось продолжение отечественной пилотируемой программы, обеспечение эффективного и безопасного проведения космонавтами работ и исследований на орбитальных станциях.

"Также члены совета отметили необходимость использования потенциала космодрома Восточный и проведения на нем работ по созданию необходимой инфраструктуры", - добавили в госкорпорации.