NASA реорганизует свою пилотируемую программу

Глава американского космического ведомства Билл Нельсон сообщил, что вместо одного структурного подразделения появятся два новых директората

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) реорганизует свою программу пилотируемых полетов, создав вместо одного структурного подразделения два новых директората, один из которых сосредоточится на исследованиях за пределами земной орбиты, в том числе полете на Марс.

"Мы реорганизуем пилотируемые программы агентства в два отдельных директората, и это решение вступает в силу прямо сейчас", - объявил во вторник глава американского космического ведомства Билл Нельсон, выступая перед сотрудниками NASA.

"Сегодня у нас больше, чем организационное изменение. Мы закладываем основу для будущих 20 лет. Речь идет о том, чтобы определить будущее NASA в растущей космической экономике, сохранить лидерство в космосе, это главный приоритет для нашего управления", - добавил он.

Нынешний руководитель директората пилотируемых полетов Кэти Лидерс возглавит новое структурное подразделение, которое получит название "директорат космических операций". Его деятельность будет сосредоточена вокруг Международной космической станции (МКС), коммерциализации деятельности на низкой околоземной орбите, международном сотрудничестве, а также на поддержке операций на Луне и в окололунном пространстве.

Руководителем второго создаваемого подразделения, которое получит название "директорат развития исследовательских систем", станет Джим Фри. Он также будет заниматься новой американской лунной программой Artemis, однако особое внимание будет уделено разработкам, связанным с дальнейшим полетом на Марс, для которого Луна должна стать опорной площадкой. "Директорат развития исследовательских систем сосредоточится на том, что будет дальше", - пояснил Нельсон.

О программе Artemis

NASA весной 2019 года объявило, что программа высадки астронавтов на Луну, получившая название Artemis, включает три этапа. Первый - вывод в космос в конце 2021 года с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту, что запланировано на 2023 год. На третьем этапе NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их на Марс в середине 2030-х годов.

В августе генеральный инспектор NASA Пол Мартин сообщил, что высадка астронавтов на Луну в 2024 году не представляется возможной в связи, в частности, с задержками в разработке скафандров.