Вашингтон готовится к битве в космосе. Чем ответит Москва

Какое оружие смогут применять Россия и США в случае «космической войны»

Вашингтон всерьез готовится к «космической войне», которую он считает «почти неизбежной», сообщил американский журнал SpaceNews со ссылкой на Космическое командование США. «Газета.Ru» разбиралась, что может представлять собой война в космосе, какие силы есть у Пентагона и что им может противопоставить Россия.

«Поле битвы в космосе - это не научная фантастика, противоспутниковое оружие станет реальностью в будущих вооруженных конфликтах», - приводит SpaceNews слова заместителя главы Космического командования США, генерал-лейтенанта Джона Шоу, сказанные на 36-м Национальном американском космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс.

Генерал также сообщил, что американская армия моделирует различные сценарии космических столкновений. Например, когда лазером с корабля в Тихом океане условный противник ослепляет американский спутник-шпион.

Ранее о том, что война в космосе может начаться с уничтожения орбитальной группировки противника, в интервью «Газете.Ru» рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Американские стержни из вольфрама

По данным из открытых источников, на околоземной орбите летом 2021 года находились более двух тысяч искусственных спутников. Из них более ста принадлежат военным США, около ста - вооруженным силам России, около 60 - китайской армии. Количество спутников военного назначения Франции, Германии, Великобритании, Индии составляет менее десяти.

Задача этих спутников состоит в наблюдении, навигации, ведении научных исследований. Боевых космических аппаратов и оружия в космосе пока официально нет.

«Согласно имеющимся договорам по использованию космического пространства, государства обязались не размещать в космосе оружие массового поражения. О другом оружии речи не идет», - объяснил «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал отечества», член экспертного совета Военно-промышленной коллегии Виктор Мураховский.

Эксперт отметил, что «попытки разместить на орбите кинетическое вооружение в виде огнестрельной пушки и вывести на орбиту лазерные системы предпринимались. Такие проекты были и в СССР, и в США, ходили слухи о Китае. Но практически на сегодняшний день этих систем на орбите нет».

Тем не менее, в мае 2021 года генеральный директор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков рассказал, что к 2025 году США планирует увеличить количество своих космических аппаратов Boeing X-37 до восьми единиц.

«Официально заявлено, что аппараты созданы для различных научных целей и разведки. По нашим оценкам малый аппарат может нести до трех ядерных боеголовок, большой — до шести», — приводит его слова ТАСС.

Согласно открытым документам ВВС США, на которые ссылается журнал «Популярная механика», в космос можно поднять и неядерное оружие - орбитальные стержни из вольфрама массой 9 тонн.

«Ударяя в цель, такой снаряд будет двигаться на скорости 3,4 км/с, набирая кинетическую энергию 5,8 млн джоулей на каждый килограмм массы. Для сравнения: тротил при взрыве высвобождает менее 4,2 млн Дж/кг. Падающий с небес вольфрам оказывается мощнее обычной взрывчатки, а целый вольфрамовый лом будет иметь тротиловый эквивалент не менее 11,5 тонны», - пишет издание.

В августе 2021 Пентагон заявил, что США готовы в скором времени продемонстрировать некое «секретное космическое оружие». Американская оружейная пресса говорила, что это может быть мобильный наземный лазер, радиоэлектронный постановщик помех или микроволновая пушка.

Лазерный и секретный «Пересвет»

Для борьбы с орбитальными аппаратами у России есть система противоракетной обороны А-235 «Нудоль». Она способна вести борьбу не только с баллистическими воздушно-космическими целями, но и с космическими аппаратами.

В 2018 году Россия также поставила на вооружение лазерную установку «Пересвет». «О лазерном комплексе «Пересвет» практически ничего не известно, кроме того, что он может ослеплять оптико-электронные средства, которые установлены на космических аппаратах, и тем самым выводить их из строя», - рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Эксперт отметил, что на вооружении российской армии уже стоит несколько «Пересветов» и это говорит о том, что система «жизнеспособна и работает». В то же время западные СМИ отмечали, что официальной демонстрации работы комплекса не было.

В качестве возможного космического оружия Дмитрий Литовкин также отметил и боевые способности зенитной ракетной системы С-500 «Прометей», которая может сбивать спутники.

Страны, которые вывели свои военные спутники на орбиту, следят за деятельностью друг друга в околоземном пространстве.

Так, в 2019 году Минобороны России запустило ракету-носитель «Союз-2.1В», которая вывела на орбиту четыре аппарата. По заявлению военных, один из них — спутник «Космос-2542» — инспектор, задача которого наблюдать за аппаратами других стран на околоземной орбите. При этом сам «Космос-2542» подвергся слежке — за ним наблюдал американский спутник USA 245.

США и Россия подозревают друг друга в маскировке военных спутников под гражданские.

«Та же история с российский космическим аппаратом «Спектр-Р». Россия заявляет, что он предназначен для научной работы, а США - что разработан для свода с орбиты чужих спутников», - рассказал Мураховский.

Ирина Альшаева