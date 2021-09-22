Названо возможное место строительства завода Tesla в России

Российские журналисты назвали предположительное место строительства завода Tesla в России, однако глава компании Илон Маск не подтвердил данную информацию. Об этом сообщает издание Electrek.

В разговоре с подписчиками в Twitter Маск заявил, что его компания еще не выбрала место для строительства четвертого завода Gigafactory. Таким образом предприниматель ответил на утверждение о том, что Tesla определила возможное место расположения своего первого завода в России.

19 сентября журналисты газеты «Аргументы недели» заявили, что Илон Маск и российские власти согласовали место строительства завода по производству электрокаров. Завод будет якобы построен в подмосковном Королеве. Авторы сообщения сослались на два источника — в Минпромторге и Торгово-промышленной палате. «То, о чем основатель SpaceX и Tesla Илон Маск говорил еще весной, свершилось», — сообщается в заметке.

Журналисты Electrek отметили, что Tesla явно не определилась с локацией первого российского завода. Однако ответ Маска в соцсетях позволяет предположить, что в компании действительно собираются построить Gigafactory в России.

Ранее в Кремле сообщили, что не будут мешать регионам сотрудничать с американским бизнесменом Илоном Маском. Глава Tesla заявил о возможности строительства завода по производству электромобилей в России 21 мая в ходе просветительского марафона «Новое знание»: «Я думаю, мы близки к присутствию в России».

Андрей Ставицкий