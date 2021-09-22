Войти
Интерфакс-АВН

Оборонные расходы РФ в ближайшие три года превысят 10,8 трлн руб

540
0
0
Военный парад, посвящённый 72-й годовщине Победы, в городах России
Военный парад, посвящённый 72-й годовщине Победы, в городах России.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Даничев

Москва. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Расходы России на национальную оборону в 2022-2024 годах составят более 10,8 трлн рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на трехлетку.

"Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2022 году составят 3 510 419,6 млн рублей, в 2023 году - 3 557 223,3 млн рублей и в 2024 году - 3 811 777,5 млн рублей", - говорится в документе.

В нем отмечается, что по отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов на оборону составит в 2022 году - 2,6%, в 2023 и 2024 годах - 2,5%.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
03.09.2009
В ногу со временем
05.03.2009
Общее сокращение расходов Минобороны РФ в 2009 году составит 8 проц.
15.09.2008
Россия продолжит перевооружение армии, исходя в том числе из событий на Кавказе и продолжающейся милитаризации Грузии – Д.Медведев
01.04.2008
"Рособоронэкспорт" представит на авиасалоне в Сантьяго истребитель Су-35
20.09.2007
Компания "Рейтеон" планирует разработать лазерный вариант системы "Фаланкс"
02.04.2007
К сотрудничеству с Россией в рамках ГЛОНАСС проявляют интерес страны Персидского залива и Китай - первый вице-премьер Иванов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.09 09:35
  • 1
Неизвестная история АК-12: начало
  • 22.09 09:18
  • 2
Лишние ракеты: Китай пугает НАТО новыми армиями российских «Искандеров-М»
  • 22.09 09:01
  • 1
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль "Аскольд"
  • 22.09 08:15
  • 1
Военные проверили надежность системы ПВО столицы и Подмосковья
  • 22.09 04:17
  • 6
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России
  • 22.09 00:57
  • 3
Десятки тайваньских спецов займутся российской электроникой на обанкроченном заводе «Ангстрем-Т»
  • 21.09 19:51
  • 2
Пентагон заявил о планах выяснить обстоятельства взрыва в Бейруте
  • 21.09 18:08
  • 1
Раскрыты особенности работы комплекса активной защиты "Арена-М"
  • 21.09 14:09
  • 0
Военным США пора перестать смотреть Star Wars
  • 21.09 12:33
  • 1
Инженеры по-флотски: для чего на Тихом океане сформирован новый полк
  • 21.09 12:27
  • 24
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 21.09 12:12
  • 5
Спущен на воду малый ракетный корабль «Град» проекта 21631
  • 21.09 10:51
  • 2
Первый в истории «любительский» экипаж астронавтов вернулся на Землю
  • 21.09 10:48
  • 1
Британцы разрабатывают новый тип атомных субмарин
  • 21.09 09:38
  • 1
Британцы разработают демонстраторы наземных и корабельных лазерных установок