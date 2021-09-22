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Эксперт: НАТО после этого потребуется психотерапия (Svenska Dagbladet, Швеция)

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Солдат шведских вооруженных сил во время совместных с НАТО учений «Единый трезубец»
Солдат шведских вооруженных сил во время совместных с НАТО учений «Единый трезубец».
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0, NATO North Atlantic Treaty Organization

Поздно вечером в воскресенье появилась новость, что французский министр обороны отменила свою встречу с британским коллегой, запланированную на неделе. Но не только французы возмущены пактом о безопасности и обмене новыми технологиями, который США подписали с Великобританией и Австралией.

Не только французы возмущены пактом о безопасности и обмене новыми технологиями, который США подписали с Великобританией и Австралией. Недовольство всколыхнуло весь Североатлантический альянс.

"Акции Джо Байдена постоянно падают. Ясно, что НАТО из-за этого потряхивает", - говорит Анн-Софи Даль (Ann-Sofie Dahl), эксперт по этому оборонному альянсу.

Тот, кто думал, что за выходные злость Франции поуляжется, ошибался. Поздно вечером в воскресенье появилась новость, что французский министр обороны Флоранс Парли (Florence Parly) отменила свою запланированную на неделе встречу с британским коллегой Беном Уоллисом (Ben Wallace).

Это стало реакцией на заключение пакта AUKUS, который США, Великобритания и Австралия представили в прошлую среду и который, в частности, подразумевает, что Франция потеряет контракт на 12 дизельных подводных лодок стоимостью более 50 миллиардов евро, которые Австралия заказала еще в 2016 году.

"У французов есть все причины обидеться, получилось действительно очень некрасиво. К тому же это все происходит на фоне вывода США войск из Афганистана и разочарования по поводу того, что с европейскими союзниками никто по этому поводу не посоветовался", - говорит Анн-Софи Даль, доцент международной политики, написавшая несколько книг о НАТО.

Она считает, что, хотя в первую очередь от AUKUS финансово пострадала Франция, пакт и в общем явно символичен. США в очередной раз решили идти своим путем. Не посоветовавшись с Европой и даже не проинформировав ее.

А это, по словам Даль, подрывает доверие к американскому президенту.

"Когда на пост президента США после нескольких лет правления Дональда Трампа вступил Джо Байден, ожидания у стран НАТО были до небес. Да и сам Байден подпитывал их своими речами о том, что "Америка вернулась". Из-за этого разочарование сейчас еще более горькое", - говорит она. И указывает на то, что грядущие во Франции выборы, вокруг которых атмосфера и так уже накалена, ситуацию только усложняют.

Не понадобилось много времени, чтобы в Париже стали критиковать НАТО. Ксавье Бертран (Xavier Bertrand), который пытается стать кандидатом в президенты от французской правой партии "Республиканцы" в выходные говорил о "предательстве" США и требовал организовать внеплановую встречу НАТО, чтобы обсудить "роль Франции" в альянсе.

"Союзники должны вести себя с уважением по отношению друг к другу. Франция не позволит американцам обращаться с собой, как со своим лакеем", - сказал Ксавье Бертран.

В общей истории Франции и НАТО и раньше были осложнения. В 1960-х годах президент Шарль де Голль захотел добиться для Франции более важной роли, но после разнообразных трений с США все это закончилось тем, что де Голль вывел свою страну из военного сотрудничества НАТО, пусть она и не вышла из альянса полностью.

Лишь в 2009 году тогдашний президент Николя Саркози (Nicolas Sarkozy) снова сделал Францию полноценным членом НАТО. В 2003 году США и Франция в высшей степени публично скандалили по поводу вторжения американцев в Ирак, которое французы отказывались поддержать в Совете безопасности ООН.

Так есть ли какой-то риск, что нынешний президент Эммануэль Макрон может поступить "по-деголльски"?

Ян Лессер (Ian Lesser), вице-председатель Германского фонда Маршалла США (GMF), сейчас в Брюсселе, и он смеется в ответ на этот вопрос.

"Это стало бы "крайней мерой", так что, надеюсь, до этого не дойдет. Но эта ситуация может сильно осложнить жизнь НАТО", - говорит Ян Лессер, Он подчеркивает важность этого года для Альянса, потому что прямо сейчас руководство организации обновляет ее стратегические цели. А для того, чтобы двигаться в каком-то одном направлении, нужно договориться.

Последний раз это делалось в 2010 году, когда был составлен документ, в котором Россию называют "стратегическим партнером" - что сегодня едва ли возможно, учитывая, насколько сильно за последние годы испортились с ней отношения.

Ян Лессер говорит, что президент Макрон был одним из тех, кто жестче всего настаивал на изменении НАТО, говоря, что организация должна стать более политической и, в том числе, занять какую-то позицию по отношению к Китаю. Макрон также продвигал вопрос о большей "стратегической автономии" в том, что касается собственной обороны Европы, которую, по мнению французского президента, следует укрепить.

"Сейчас этот вопрос станет еще более весомым. Но в Вашингтоне этому как раз только обрадуются - не было еще такого американского президента, который не хотел бы, чтобы Европа тратила больше на собственную оборону", - говорит он.

Анна-Софи Даль с ним согласна, но считает, что Джо Байдену все равно самое время начать уделять отношениям с Европой немного больше внимания.

"НАТО нуждается в психотерапии. Байден должен как-то показать европейским странам, что они важны, а не принимать их хорошее отношение как должное. Ему нужно вернуть атмосферу дружной семьи, пусть даже Франция в ней и будет шумным подростком с раздутым самомнением", - говорит она.


Тересе Ларссон Хультин (Therese Larsson Hultin)

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