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Российская газета

Пара Ту-160 пролетела над нейтральными водами Балтики

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Источник изображения: rg.ru

Два стратегических ракетоносца Ту-160 Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Западного военного округа и Су-27 морской авиации Балтийского флота. Об этом сообщили во вторник, 21 сентября, в Минобороны России.


Такая предосторожность не бывает лишней. Случается, что на отдельных этапах полета к российским "туполевым" пытаются приблизиться чужие боевые самолеты. Впрочем, до серьезных инцидентов дело, как правило, не доходит.

Не было их и на сей раз, хотя без чужого присутствия полет Ту-160 не обошелся. В Минобороны РФ отметили, что на отдельных этапах маршрута наши ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Италия и ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, Saab JAS-39 Gripen ВВС Швеции и другие самолеты иностранных государств.

Известно, что экипажи Дальней авиации России регулярно совершают плановые рейды над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. "Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в Минобороны РФ.

Надо сказать, что подобные рейды нередко сопровождаются дозаправкой топливом в воздухе. В таких случаях по сигналу авиационного танкера Ил-78 летчики на скорости около 600 километров в час подводят свои машины к самолету-заправщику. Они производят стыковку конуса 20-метрового топливного шланга с приемным устройством ракетоносца и удерживают "связку" все время, пока горючее переливается в баки Ту-160.

Этот стратегический ракетоносец с изменяемой стреловидностью крыла является самым крупным в истории авиации сверхзвуковым самолетом. Его предполагается использовать для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей противника. Ту-160 способен нести на борту 12 крылатых ракет, размещенных внутри фюзеляжа. За красоту и плавные линии летчики прозвали эту крылатую машину "Белым лебедем". По оценке министра обороны России Сергея Шойгу, "лучшего самолета в сверхзвуковом классе никто еще не придумал".

Сейчас на авиазаводе в Казани налаживают серийное производство усовершенствованного ракетоносца Ту-160М и работают над перспективным комплексом Дальней авиации. Известно, что это будет практически новый стратегический ракетоносец.

Из открытых источников известно, что он получит современные вычислительные и бортовые системы, а также средства контроля и новую бесплатформенную инерциальную навигацию. А еще усовершенствованные комплекс радиоэлектронной борьбы и топливомерно-расходомерные системы, а также продвинутое управление вооружением.


Юрий Гаврилов

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