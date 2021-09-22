Военные проверили надежность системы ПВО столицы и Подмосковья

Во вторник, 21 сентября подразделения противовоздушной обороны, прикрывающие столичное небо, были приведены в боевую готовность. Хотя сигнал тревоги был учебным, солдатам и офицерам пришлось действовать без скидок на условности. Случись в это время подлетать к Москве вражеской ракете или самолету-нарушителю, шансов уклониться от поражения они бы не имели.

В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что расчеты зенитных ракетных комплексов С-300В отдельной бригады противовоздушной обороны ЗВО в ходе учения на полигоне "Голвеньки" отразили воздушную атаку на стратегически важные объекты столицы и Подмосковья. "Экипажи отработали действия по запуску ракет за 150 км до подлета к стратегически важным объектам Москвы и Московской области", - уточнили в штабе округа.

Известно, что в качестве учебных целей были использованы летательные аппараты различных типов. Кроме того, расчеты потренировались в уничтожении баллистических ракет условного противника.

Напомним, что вокруг столицы создана эшелонированная система противовоздушной и противоракетной обороны. Ее высокую надежность, в том числе, гарантируют несколько полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". По мнению экспертов, на сегодняшний день это самое эффективное в мире средство поражения самолетов стратегической и тактической авиации и баллистических ракет. "Четырехсотки", в свою очередь прикрывают от ударов зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С".

Справка "РГ"

Современные зенитные ракетные системы большой дальности С-300В являются высокоэффективным мобильным средством ПВО. Сейчас войска активно оснащают этим комплексом в модификации В4.

Надо сказать, что несколько лет назад, когда С-300В4 только-только начали поступать на вооружение Российской армии, эксперты расценили это как настоящий прорыв в переоснащении войсковых систем ПВО на современные комплексы защиты от любых видов воздушного нападения. Действительно, по сравнению с зенитными ракетными комплексами предыдущего поколения эта система имеет расширенную в два-три раза прикрываемую от ударов с воздуха площадь и увеличенную дальность границы зоны поражения воздушных целей. Заложенные в С-300В4 характеристики, в том числе, обеспечивают гарантированный перехват головных частей баллистических ракет средней дальности.

Эта система может поражать не только все типы аэродинамических целей - самолеты, вертолеты, беспилотники, но и тактические ракеты. Ракеты меньшей и средней дальности, пущенные даже с расстояния 2500 километров, сразу берутся на сопровождение, их данные вводятся в боевую информационно-управляющую систему.

А с дальности в 400 километров только одна система С-300В4 способна одновременно обстреливать и гарантированно поражать 24 аэродинамические цели, включая малозаметные объекты, в том числе самолеты-невидимки, или 16 баллистических ракет, летящих со скоростями до 4500 метров в секунду. Их уничтожение возможно на больших высотах - вплоть до 37 километров.

Юрий Гаврилов