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Названы недостатки китайских самолетов J-20 с российскими двигателями

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Источник изображения: Фото: Reuters

Аналитики назвали недостатки китайских самолетов пятого поколения с российскими двигателями, которые снижают эффективность J-20. Маневренность самолета может оказаться недостаточной для конкуренции с F-22 и F-35. Об этом сообщает South China Morning Post.

Ранее авторы китайского издания Ordnance Industry Science Technology отметили, что малозаметный J-20 сможет вскрыть оборону противника, проложив путь другим самолетам для выполнения их задач. Появление J-20 изменило ситуацию, когда действия китайской авиации были ограничены малой дальностью и недостаточной универсальностью самолетов.

J-20 дебютировал в 2011 году, сделав Китай второй страной с истребителем пятого поколения собственной разработки. Самолет дорабатывали несколько лет, а в 2017 году J-20 приняли на вооружение. Тем не менее эксперты считают, что J-20 не сможет составить конкуренцию другим самолетам пятого поколения, пишет South China Morning Post. Так, аналитик информационной группы Janes Ридзван Рахмат отметил, что главным недостатком J-20 остается его двигатель. Тяга силового агрегата на уровне 125 килоньютонов недостаточна для конкуренции с F-22 и F-35. Кроме того, из-за слабого двигателя самолет обладает недостаточной маневренностью и ограничен в количестве вооружения, которое может нести, отметил Рахмат. Самолет оснащается российским двигателем АЛ-31Ф М2, разработанным для самолетов Су-27, Су-30 и Су-34.

Эффективность китайской авиации также снижает недостаток бомбардировщиков и транспортных самолетов. Военный эксперт Чжоу Чэньминь подчеркнул, что Китай не может опираться только на J-20. Без транспортных самолетов и бомбардировщиков военно-воздушные силы страны не смогут выполнять операции вдали от дружественных аэропортов, отметил Чэньминь.

Первые самолеты J-20 получили китайский двигатель WS-10B, который устанавливался на самолеты четвертого поколения. Впоследствии самолеты получили российские АЛ-31Ф М2. J-20 будут летать на российских силовых агрегатах до начала выпуска модифицированного двигателя WS-10C. Так, еще в 2019 году издание South China Morning Post сообщило о превосходстве нового двигателя над российским аналогом. Между тем его доработка займет больше года, резюмирует издание.

В мае появились снимки китайского самолета четвертого поколения J-10C с новым силовым агрегатом. Самолет получил китайский двигатель WS-10B, который заменил российские АЛ-31Ф.


Даниил Иринин

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Страны
Китай
Россия
Продукция
F-22
F-35
J-20
WS-10
АЛ-31Ф
Су-27
Су-30
Су-34
Проекты
Истребитель 5 поколения
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