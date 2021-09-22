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WarSpot

Начались украинско-американские учения Rapid Trident-2021

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Источник изображения: warspot.ru

Во Львовской области Украины начались масштабные международные учения. Вчера, 20 сентября, портал armyinform.com.ua сообщил о том, что на базе Международного центра миротворчества и безопасности начались многонациональные украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021.

Манёвры продлятся до 1 октября. В них задействовано порядка 6000 военнослужащих из 15 стран. Кроме стран-организаторов (Украины и США), в учениях принимают участие военнослужащие армий Болгарии, Канады, Грузии, Германии, Италии, Иордании, Литвы, Молдовы, Пакистана, Польши, Румынии, Турции и Великобритании. Кроме того, в учениях Rapid Trident-2021 будет участвовать личный состав литовско-польско-украинской бригады.

Торжественное открытие учений Rapid Trident-2021

Источник изображения: armyinform.com.ua

«Эти учения — не просто очередной этап повышения квалификации военнослужащих. Это усилит оперативные возможности наших войск, улучшит взаимодействие между частями и штабами Вооружённых сил Украины, США и партнёров по НАТО», — заявил первый заместитель командующего войсками Оперативного командования «Восток» бригадный генерал Владислав Клочков.

В пресс-службе Европейского командования армии США указывается, что целью учений является тренировка американских армейских сил в Европе, повышение боеготовности и оперативной совместимости путём компьютерного моделирования на уровне бригады с обучением манёврам на уровне взвода. Манёвры также сочетают в себе полевые учения на уровне бригады с операциями по обеспечению безопасности и стабилизации.

Учения Rapid Trident проходят на Яворовском полигоне с 2006 года в рамках программы военного сотрудничества Украины с НATO «Партнёрство ради мира».

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