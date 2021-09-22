Лишние ракеты: Китай пугает НАТО новыми армиями российских «Искандеров-М»

QQ-Tencent: Россия нацелила ракеты на 14 столиц стран НАТО

В китайских медиа появились публикации о «перепроизводстве» Россией оперативно-тактических комплексов (ОТРК) «Искандер-М» и планах создания по этой причине новых армий, а также о том, что «Искандеры» уже нацелены на столицы стран НАТО. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, насколько реальны эти угрозы.

Китайский информационный портал QQ-Tencent рассказал, что Россия якобы нацелила ракеты «Искандер-М» на 14 столиц стран НАТО. В случае атаки комплексы поразят все цели в течение десяти минут.

«По сравнению с другими ракетными комплексами «Искандер-М» не требует обязательной поддержки спутников. Ему нужны только уже внесенные в управляющий блок разведданные, чтобы проанализировать и определить положение цели и поразить цель за очень короткое время. Пусковая установка, установленная на автотягаче, способна быстро спрятаться в течение нескольких минут после запуска, и даже если эту локацию выявить, противнику будет сложно уничтожить «Искандер-М», - написал китайский портал.

Непонятно, однако, что именно это за 14 столиц. Размещенные в Калининградской области «Искандеры-М», исходя из заявленной производителем дальности в 500 км., могут держать на прицеле Вильнюс, Ригу, Таллин, Варшаву. Почти могут долететь до Стокгольма и Берлина. Впрочем, в США считают, что дальность ракеты 9M729, которую использует «Искандер-М», превышает заявленный предел и в реальности составляет 2000-2600 км. Именно претензия к этой ракете стала одной из причин выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее китайский портал NetEase опубликовал информацию о том, что в России в результате перевыполнения государственных заданий по поставкам комплексов «Искандер-М» будет сформировано еще несколько новых общевойсковых армий. Новость была опубликована на фоне окончания учений «Запад-2021» и была перепечатана целым рядом российских и иностранных медиа.

Еще раньше вооруженные силы России получили новый бригадный комплект «Искандера-М». При этом заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что комплект получен «досрочно».

Вполне вероятно, что именно получение «досрочного» «Искандера-М» спровоцировало публикацию материала о «перевыполнении государственных заданий», на базе которой развернули устрашающую гипотезу о «нескольких новых общевойсковых армиях».

Никаких официального подтверждения от российского военного ведомства и предприятия-изготовителя ОТРК не было.

Тут надо заметить, что в современных российских условиях никакое «перепроизводство» тех или иных образцов вооружения и военной техники, включая комплексы «Искандер», принципиально невозможно. Для этого нет никаких условий - ни финансовых, ни производственных. Более того, подобных задач перед промышленностью не ставится в принципе. Вся работа оборонно-промышленного комплекса сегодня осуществляется в строгих рамках гособоронзаказа.

Но если даже представить себе, что нечто подобное все же произошло, то только на избытке одних «Искандеров-М» общевойсковую армию никак не сформируешь.

В самом общем виде, помимо собственно управления и командного пункта армии, это три-четыре дивизии (мотострелковых и танковых) и одна-две бригады (танковых и мотострелковых). Кроме того, в состав любой армии входит так называемый армейский комплект.

Назовем только некоторые части и соединения этого комплекта: артиллерийская бригада - одна-две, реактивный артиллерийский полк, противотанковый артиллерийский полк, зенитная ракетная бригада, радиотехнический полк, отдельный боевой вертолетный полк, инженерно-саперная бригада (заметим, это далеко не полный перечень). Тут надо еще прибавить подразделения радиоэлектронной борьбы, части тыла и технического обеспечения, связь, медицину.

Таким образом, формирование «нескольких новых армий» - это привлечение просто колоссального числа людей.

«Несколько» это, надо полагать, как минимум, три. Принимаем численность дивизии в 15 тыс. человек, бригады - в 5 (при этом исходим из того, что в настоящее время формируется соединения и части только постоянной готовности). Итого одна армия - примерно 70 тыс. человек. Добавляем сюда численность армейского комплекта, а это, как минимум, 30 тыс. человек, получаем 100 тыс. бойцов и командиров. Умножаем на три, получаем 300 тыс. человек.

То есть для того, чтобы сформировать «несколько новых армий», нужно политическое решение руководства страны об увеличении численности вооруженных сил в мирное время на несколько сот тысяч человек. Учитывая финансово-экономические возможностями государства и военно-политическую обстановку, скажем мягко - это нереально.

Конечно, кому-то в Москве может показаться даже лестным, что китайцы пугают НАТО Россией, но пока эти угрозы во многом выглядят лапшой в стиле милитари, которую вешают на уши обывателю.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок