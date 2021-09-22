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ТАСС

Два ракетоносца Ту-160 пролетели над Балтийским морем в сопровождении истребителей

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Стратегический ракетоносец Ту-160 дальней авиации
Стратегический ракетоносец Ту-160 дальней авиации.
Источник изображения: © Минобороны РФ/ТАСС, архив

В Минобороны РФ отметили, что на отдельных этапах маршрута российские ракетоносцы "сопровождали истребители F-16 ВВС Италия и ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, Saab JAS-39 Gripen ВВС Швеции и другие самолеты иностранных государств"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации пролетели над нейтральными водами Балтийского моря в сопровождении истребителей Су-35С и Су-27. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Западного военного округа и Су-27 морской авиации Балтийского флота", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на отдельных этапах маршрута российские ракетоносцы "сопровождали истребители F-16 ВВС Италия и ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, Saab JAS-39 Gripen ВВС Швеции и другие самолеты иностранных государств".

В ведомстве подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщили в Минобороны.

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