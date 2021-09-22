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ТАСС

В России планируют увеличить бюджет на мобилизационный резерв на 15,4 млрд рублей

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Резервистов будут готовить на военных сборах, условия их временной службы пропишут в контракте.
Резервистов будут готовить на военных сборах, условия их временной службы пропишут в контракте.
Источник изображения: Сергей Фадеичев / ТАСС

Зарезервированные бюджетные ассигнования на создание людского резерва ВС составят: в 2022 году - 15 431,9 млн рублей, в 2023 году - 15 962,9 млн рублей, в 2024 году - 16 530,4 млн рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ планирует в 2022 году увеличить бюджет на создание людского резерва вооруженных сил на 15,4 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Наряду с общими подходами к формированию законопроекта на изменение расходов по разделу "Национальная оборона" <...> повлияло <...> увеличение бюджетных ассигнований <...> на увеличение численности мобилизационного людского резерва Вооруженных сил Российской Федерации в 2022 году на 15 368,5 млн рублей, в 2023 году на 15 899,5 млн рублей, в 2024 году на 657,5 млн рублей", - говорится в тексте документа.

В нем отмечается, что зарезервированные бюджетные ассигнования на создание людского резерва ВС составят: в 2022 году - 15 431,9 млн рублей, в 2023 году - 15 962,9 млн рублей, в 2024 году - 16 530,4 млн рублей.

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Россия
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Минoбороны РФ
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