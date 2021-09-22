Войти
Российская газета

Российские подлодки предложили оснастить зенитными ракетами

511
0
0
Источник изображения: Юрий Смитюк/ТАСС

Зенитные ракеты на подводных лодках ВМФ России способны изменить ситуацию на море самим фактом своего появления, считают профессоры ВУНЦ ВМФ Денис и Евгений Лосевы. Их статью о перспективных средствах ПВО для субмарин опубликовал "Арсенал Отечества".

Авиация - самое эффективное средство обнаружения подводных лодок: она обладает скоростью, более чем на порядок превосходящей корабельную, способна быстро выдвигаться в нужный район и концентрировать необходимые силы. Еще одно важное преимущество противолодочных самолетов - их неуязвимость перед подлодками. Однако если субмарины получат средства ПВО, которые смогут применять скрытно, из-под воды, эта ситуация в корне переменится.

В режиме боевой работы противолодочные самолеты и вертолеты ограничены маневром - для любого современного ЗРК это просто подарок, пишут военные ученые. Активные разработки ракетных систем ПВО для субмарин ведутся с 70-х годов, но только сейчас появились технологии, позволяющие создать эффективные ЗРК такого типа. В 2014 году пусковую установку зенитных ракет малой дальности предложили разместить в забортном модуле, а боекомплект системы ПВО большой дальности - в вертикальных пусковых установках крылатых ракет. Для обнаружения целей и наведения ракет предполагается использовать радар, размещенный на перископе.

Также в России запатентован автономный комплекс самообороны подводных лодок в габаритах торпеды калибра 533 мм. Разработчики предлагают оснастить его системами активации, самостоятельного всплытия, поиска, локализации и поражения целей.

Самым успешным на сегодняшний проектом в этой сфере является немецко-норвежская разработка IDAS. Ее 2,6-метровая ракета запускается из торпедного аппарата, выходит на поверхность, взлетает и разворачивает крылья. Создателям IDAS удалось решить две серьезные проблемы: работу ракетного двигателя в разных средах и сохранение волоконно-оптического канала управления. Для этого используется очень тонкий кабель. В ходе испытаний ракета демонстрирует разгон до высоких дозвуковых скоростей и дальность полета до 20 км. Также IDAS оптимизирована для поражения низкоскоростных целей - вертолетов, особенно уязвимых во время полета с выпущенным гидролокатором.

- Одна лишь информация о том, что российские атомные подлодки оснащены ЗРК, заставит противника отреагировать, поскольку под угрозой окажутся его самые эффективные средства ПЛО. В любом случае эффективность противолодочной авиации будет снижена, - считают авторы.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Норвегия
Россия
Похожие новости
03.02.2021
Балтийский доспех: Санкт-Петербург закроет мобильный зенитный купол
15.10.2019
Печат (Сербия): Арктика и новая "Северная доктрина" США
10.04.2017
Бразилия в структуре мирового импорта вооружений в 2008-2015 гг.
05.11.2015
Столтенберг назвал учения НАТО на юге Европы предупреждением для РФ
27.03.2015
Польша бьет в барабаны и гонит волну
03.02.2014
Научное сообщество продолжает поиск путей повышения уровня ядерной безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.09 09:35
  • 1
Неизвестная история АК-12: начало
  • 22.09 09:18
  • 2
Лишние ракеты: Китай пугает НАТО новыми армиями российских «Искандеров-М»
  • 22.09 09:01
  • 1
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль "Аскольд"
  • 22.09 08:15
  • 1
Военные проверили надежность системы ПВО столицы и Подмосковья
  • 22.09 04:17
  • 6
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России
  • 22.09 00:57
  • 3
Десятки тайваньских спецов займутся российской электроникой на обанкроченном заводе «Ангстрем-Т»
  • 21.09 19:51
  • 2
Пентагон заявил о планах выяснить обстоятельства взрыва в Бейруте
  • 21.09 18:08
  • 1
Раскрыты особенности работы комплекса активной защиты "Арена-М"
  • 21.09 14:09
  • 0
Военным США пора перестать смотреть Star Wars
  • 21.09 12:33
  • 1
Инженеры по-флотски: для чего на Тихом океане сформирован новый полк
  • 21.09 12:27
  • 24
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 21.09 12:12
  • 5
Спущен на воду малый ракетный корабль «Град» проекта 21631
  • 21.09 10:51
  • 2
Первый в истории «любительский» экипаж астронавтов вернулся на Землю
  • 21.09 10:48
  • 1
Британцы разрабатывают новый тип атомных субмарин
  • 21.09 09:38
  • 1
Британцы разработают демонстраторы наземных и корабельных лазерных установок