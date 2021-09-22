Российские подлодки предложили оснастить зенитными ракетами

Зенитные ракеты на подводных лодках ВМФ России способны изменить ситуацию на море самим фактом своего появления, считают профессоры ВУНЦ ВМФ Денис и Евгений Лосевы. Их статью о перспективных средствах ПВО для субмарин опубликовал "Арсенал Отечества".

Авиация - самое эффективное средство обнаружения подводных лодок: она обладает скоростью, более чем на порядок превосходящей корабельную, способна быстро выдвигаться в нужный район и концентрировать необходимые силы. Еще одно важное преимущество противолодочных самолетов - их неуязвимость перед подлодками. Однако если субмарины получат средства ПВО, которые смогут применять скрытно, из-под воды, эта ситуация в корне переменится.

В режиме боевой работы противолодочные самолеты и вертолеты ограничены маневром - для любого современного ЗРК это просто подарок, пишут военные ученые. Активные разработки ракетных систем ПВО для субмарин ведутся с 70-х годов, но только сейчас появились технологии, позволяющие создать эффективные ЗРК такого типа. В 2014 году пусковую установку зенитных ракет малой дальности предложили разместить в забортном модуле, а боекомплект системы ПВО большой дальности - в вертикальных пусковых установках крылатых ракет. Для обнаружения целей и наведения ракет предполагается использовать радар, размещенный на перископе.

Также в России запатентован автономный комплекс самообороны подводных лодок в габаритах торпеды калибра 533 мм. Разработчики предлагают оснастить его системами активации, самостоятельного всплытия, поиска, локализации и поражения целей.

Самым успешным на сегодняшний проектом в этой сфере является немецко-норвежская разработка IDAS. Ее 2,6-метровая ракета запускается из торпедного аппарата, выходит на поверхность, взлетает и разворачивает крылья. Создателям IDAS удалось решить две серьезные проблемы: работу ракетного двигателя в разных средах и сохранение волоконно-оптического канала управления. Для этого используется очень тонкий кабель. В ходе испытаний ракета демонстрирует разгон до высоких дозвуковых скоростей и дальность полета до 20 км. Также IDAS оптимизирована для поражения низкоскоростных целей - вертолетов, особенно уязвимых во время полета с выпущенным гидролокатором.

- Одна лишь информация о том, что российские атомные подлодки оснащены ЗРК, заставит противника отреагировать, поскольку под угрозой окажутся его самые эффективные средства ПЛО. В любом случае эффективность противолодочной авиации будет снижена, - считают авторы.

Антон Валагин