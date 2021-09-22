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Против Honor задумали снова ввести санкции

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Источник изображения: Фото: Long Wei / Featurechina / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден может снова ввести санкции против китайской компании Honor. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Как стало известно источникам медиа, власти США не смогли однозначно решить, стоит ли вносить Honor в черный список Министерства торговли. Нахождение в данном списке лишает организации права приобретать созданные американскими компаниями продукты и технологии без одобрения Государственного департамента. В случае Honor компания не сможет продавать свои смартфоны с предустановленными сервисами от Google.

Источники сообщили, что руководители четырех государственных агентств не достигли консенсуса относительно судьбы Honor и финальное решение, скорее всего, будет принимать президент Байден. Так, представители Пентагона и Министерства энергетики задумали поддержать добавление китайской корпорации в черный список, тогда как их коллеги из Министерства торговли и Госдепа выступили против.

По мнению журналистов The Washington Post, вопрос о внесении китайских корпораций в санкционный список является политическим. «Законодатели подталкивают администрацию Байдена к более агрессивному использованию экспортного контроля, чтобы замедлить рост Китая в технологическом секторе», — отметили авторы. Представители Honor, с которыми связались авторы материала, не смогли предоставить оперативного комментария.

Honor начала выпускать смартфоны с Google-сервисами и контактировать с американскими поставщиками после ее продажи Huawei в ноябре. США внесли Huawei в санкционный список в мае 2019 года.


Андрей Ставицкий

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Страны
Китай
США
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