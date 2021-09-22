США передали СВ Колумбии вертолеты UH-1H

ЦАМТО, 21 сентября. Сухопутные войска Колумбии приступают к боевому применению пяти многоцелевых вертолетов UH-1H, которые ранее эксплуатировались в составе авиакорпуса СВ Пакистана.

Как сообщает Infodefensa.com, пять вертолетов были безвозмездно переданы СВ Колумбии Соединенными Штатами для применения дивизией армейской авиации в поддержку операций по противодействию незаконному обороту наркотиков.

Вертолеты были доставлены на базу ВС Колумбии в Толемаида 22 апреля 2021 года на борту самолета C-17 ВВС США. Церемония приемки состоялась в мае. Вертолеты прошли тщательную проверку специалистами СВ Колумбии, чтобы гарантировать их безопасную эксплуатацию. Тем не менее, они по-прежнему сохраняют оригинальную окраску, в которой были доставлены.

Вертолеты продолжительное время эксплуатировались в Пакистане и около двух лет назад были возвращены в США. Два из них выполнены в конфигурации медицинской эвакуации MEDEVAC. Предполагается, что ресурс их двигателей и фюзеляжей истекает и они не пригодны к модернизации до стандарта Huey-II.