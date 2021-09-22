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ТАСС

Система хранения и уничтожения оружия обойдется России в 480 млн рублей

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Здание МВД РФ
Здание МВД РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Россия потратит 480 млн рублей на создание системы хранения и уничтожения сданного или найденного оружия, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Увеличение бюджетных ассигнований на создание и развитие системы приема, хранения и уничтожения добровольно сданного или найденного оружия и патронов к нему в 2022 и 2023 годах на 240 млн рублей ежегодно", - говорится в документе.

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Страны
Россия
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