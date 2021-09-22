Армия США получит пять новых стратегических бомбардировщиков B-21

Совсем скоро армия США получит на вооружение пять новых стратегических бомбардировщиков B-21 Raider, построенных корпорацией Northrop Grumman. Об этом, выступая на конференции Ассоциации ВВС 21 сентября, заявил министр американских Военно-воздушных сил Фрэнк Кендалл.

«В настоящее время пять новых стратегических бомбардировщиков B-21 Raider проходят финальную подготовку на 42-м авиационном заводе в городе Палмдейл (штат Калифорния)», — сказал он.

Известно, что первое официальное изображение разрабатываемого стратегического стелс-бомбардировщика, способного нести ядерное оружие, американские ВВС опубликовали в начале июля.

«B-21, разработанный для выполнения обычных и ядерных задач большой дальности, а также для действий в условиях высоких угроз, станет реальным и гибким компонентом ядерной триады», — было сказано в комментарии к публикации.

Судя по изображению, самолет имеет схему «летающего крыла», сходную по своему строению с нынешним стратегическим бомбардировщиком-невидимкой B-2 Spirit. Реактивные струи его двигателей также будут экранироваться, но при этом B-21 будет иметь меньшие размеры. По имеющимся данным, он будет оснащен одним бомболюком и в целом будет нести меньшую нагрузку, чем B-2.

Первый испытательный полет перспективного стратегического бомбардировщика планируется в начале следующего года.

Известно, что разрабатываемый компанией Northrop Grumman для ВВС США стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider обладает значительной бомбовой нагрузкой, малой заметностью и способен нести не только обычные боеприпасы, но и ядерные. В то же время детальные технические характеристики на данный момент строго засекречены.

B-21 должен будет пополнить действующий флот американских стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress, а в дальнейшей перспективе и вовсе полностью заменить их. ВВС США ожидают получить не менее 100 таких самолетов общей стоимостью $80 млрд.

Осенью прошлого года военный аналитик Шейн Прейзуотер отметил, что для противостояния России и Китаю в возможном военном конфликте США стоит увеличить число своих стратегических бомбардировщиков. В 2050 году из эксплуатации выйдет B-52, и на вооружении ВВС США останется всего 100 единиц B-21.

Прейзуотер уверен, что залогом победы в возможном конфликте станет массовое применение B-1 Lancer и B-52 Stratofortress, так как «они могут нести больше оружия» по сравнению с малозаметными B-2 Spirit и B-21 Raider или истребителями.

Автор публикации уверен, что вместо модернизации устаревающих самолетов американским военным необходим новый тяжелый стратегический бомбардировщик, который сможет нести большое количество боеголовок.