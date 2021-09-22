Северный флот уничтожил "противника", защищая Северный морской путь

МОСКВА, 21 сентября/ Радио Sputnik. Экипажи кораблей Северного флота провели учения по защите Северного морского пути в море Лаптевых, сообщает телеканал "Звезда".

В маневрах принимал участие большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Георгий Победоносец", а также вертолет Ка-27.

"Морские пехотинцы из состава антитеррористических подразделений отработали отражение условного нападения малоразмерных быстроходных плавсредств и выполнили стрельбы из автоматов и пулеметов по морской цели", – говорится в распространенном сообщении.

Издание также опубликовало видео тренировки.

Ранее радио Sputnik сообщило о ракетной стрельбе с атомной подлодки проекта 949А "Орел" в Баренцевом море в рамках учений в Арктике.