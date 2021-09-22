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Российская газета

Последние "Точки" НАТО: пуск тактической ракеты сняли на видео в Болгарии

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Болгария в настоящее время остается единственным государством в НАТО, в армии которого продолжается эксплуатация советского тактического ракетного комплекс 9К79 "Точка".

В этом месяце на полигоне "Шабла" в течение двух дней проводились боевые стрельбы. Как сообщает болгарское Министерство обороны, в них принял участие оснащенный таким оружием дивизион 4-го артиллерийского полка. Ракета успешно стартовала с пусковой установки и поразила цель.

Как отметил заместитель командующего Сухопутными войсками бригадный генерал Николай Караиванов, "военные никогда не стреляли из этих комплексов хуже, чем на отлично". "То, чего они достигли, - результат долгой работы и бесконечных тренировок", - добавил он.

На данный момент в строю остается не менее четырех пусковых установок, правда, у самих ракет гарантийные сроки службы уже истекли. Кроме Болгарии "Точки" также имелись в Венгрии, ГДР, Польше, Чехословакии.

Известно, что "Точки" были созданы в Советском Союзе в первой половине 70-х годов. Разработки велись в городе Коломна, в КБ Машиностроения, ими руководил легендарный отечественный конструктор Сергей Павлович Непобедимый, 100-летие со дня рождения которого отметили 13 сентября.

Ракета имеет стартовую массу около 2000 кг, массу боевой части - более 480 кг. Минимальная дальность полета - 15000 метров, максимальная - 70000 метров. Достигаемая скорость - 1100 м/с. Время подготовки к пуску после нахождения в режиме готовности - 2 минуты, непосредственно после марша - 16 минут.

В качестве шасси применена трехосная амфибия Брянского автомобильного завода БАЗ-5921, вместе с ракетой весящая 18145 кг. Мощность двигателя 5Д20К -300 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 70 км/ч, по грунтовым дорогам - 40 км/ч, на плаву - 8 км/ч. Запас хода по топливу - 650 км. Расчет - 4 человека.



Алексей Моисеев

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