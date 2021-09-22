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ТАСС

Финансирование строительства Восточного в 2023 году планируют увеличить на 14,6 млрд рулей

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Стартовый комплекс космодрома Восточный
Стартовый комплекс космодрома Восточный.
Источник изображения: © Игорь Агеенко/ТАСС

В 2024 году объем бюджетных ассигнований по программе "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов" может быть снижен на 6,79 млрд рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Финансирование строительства второй очереди космодрома Восточный в 2023 году может быть увеличено на 14,6 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на этот период, которая есть в распоряжении ТАСС.

Рост параметров финансового обеспечения, указывается в документе, в том числе связан с "увеличением бюджетных ассигнований на 14 600,0 млн рублей в 2023 году в целях строительства объектов второй очереди космодрома Восточный".

При этом из-за переносов сроков возведения объектов жилищного фонда космодрома за пределы 2024 года финансирование строительства Восточного может снизиться в 2022 году на 467,4 млн рублей, а в 2023 году на 4 443,2 млн рублей, отмечается в пояснительной записке.

Также в 2024 году объем бюджетных ассигнований по программе "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов" может быть снижен на 6,79 млрд рублей "в связи с приведением параметров финансирования мероприятий в соответствие с утвержденным паспортом программы".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Восточный Космодром
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