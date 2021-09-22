РФ планирует потратить на космическую деятельность 629,64 млрд рублей в 2022-2024 годах

В 2023 году на эти цели направят около 209,61 млрд рублей, отмечается в пояснительной записке к проекту бюджета

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Россия планирует выделить на реализацию государственной программы "Космическая деятельность России" в 2022-2024 годы около 629,64 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на этот период, которая есть в распоряжении ТАСС.

Согласно документу, в 2022 году планируется выделить 210,22 млрд рублей, в 2023 году - около 209,61 млрд рублей, в 2024 году - около 209,8 млрд рублей.

Как уточняется в пояснительной записке, предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными ранее, "в 2022 году увеличены на 21 561,1 млн рублей, в 2023 году на 21 432,9 млн рублей, в 2024 году по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом на 2023 год, увеличены на 183,9 млн рублей".

Увеличение бюджета, говорится в документе, связано с резервированием средств в объеме 9,5 млрд рублей в 2022 году для обеспечения приоритетных проектов в сфере исследования и использования космического пространства, увеличением бюджетных ассигнований на 6,8 млрд рублей в 2022 году в целях оказания господдержки Центру им. М. В. Хруничева.

Также планируется увеличить бюджетные ассигнования на 6,15 млрд рублей в 2022 году, на 7,1 млрд рублей в 2023 году и на 6,8 млрд рублей в 2024 году в целях реализации фундаментальных космических исследований и приоритетных проектов в сфере исследования и использования космического пространства.

"Зарезервированные при формировании проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по государственной программе "Космическая деятельность России" бюджетные ассигнования на 2022 год в объеме 18 172,9 млн рублей, на 2023 год в объеме 8 813,7 млн рублей и на 2024 год в объеме 8 813,7 млн рублей будут направлены на финансирование приоритетных проектов в сфере космической деятельности, а также на реализацию федерального проекта "Поддержание, использование и развитие системы ГЛОНАСС", - говорится в документе.