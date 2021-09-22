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WarSpot

«Геркулес» научится приводняться

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Источник изображения: warspot.ru

Американские ВВС всерьёз намерены покорить водную стихию. Вчера, 20 сентября, портал militarytimes.com сообщил о том, что Командование специальных операций ВВС США (AFSOC) анонсировало появление амфибийной версии военно-транспортного самолёта MC-130J Hercules до конца следующего года.

«Я могу с уверенностью сказать, что мы планируем провести демонстрацию к 31 декабря следующего года. Вариант MC-130J, способный приземляться на воду, будет лучше оборудован для более широкого круга задач, поскольку Пентагон смещает акцент на прибрежные районы», — заявил командующий AFSOC генерал-лейтенант Джим Слайф.

Рендер амфибийного самолёта MC-130J Amphibious Capability

Источник изображения: militarytimes.com

Разработка амфибийной версии самолёта получила название MC-130J Amphibious Capability или MAC. Переоборудование транспортника будет минимальным — от базовой версии самолёт будут отличаться съёмными «поплавками», которые обеспечат возможность взлёта и посадки на воду, а также на некоторые виды наземных взлётно-посадочных полос.

Самолёт Lockheed C-130 Hercules совершил свой первый полёт в 1954 году, а двумя годами позже поступил в ВВС США. За более чем полувековую историю разработаны десятки модификаций C-130, которые активно эксплуатируются в шестнадцати странах. Кроме того, Lockheed C-130 Hercules является самым распространённым военно-транспортным самолётом в мире. В 60-е годы компания Lockheed уже работала над амфибийной версией C-130 Hercules, но дальше опытных образцов проект не продвинулся. Lockheed Martin MC-130 Commando II является одной из модификаций новейшей версии транспортного самолёта C-130 Hercules и эксплуатируется Командованием специальных операций ВВС США (AFSOC).

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-130
Компании
Lockheed-Martin
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