Российский флот на учениях в Черном море отработал уничтожение подлодки условного противника

Маневры проходят на фоне учений Rapid Trident на Украине с участием сил НАТО

Москва. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Российские корабли на учениях в Черном море уничтожили подводную лодку условного противника, сообщила пресс-служба Черноморского флота (ЧФ) во вторник.

"Экипажи малых противолодочных кораблей "Касимов" и "Ейск" провели учение по поиску и обнаружению субмарины условного противника. Роль условного противника выполнял экипаж подводной лодки "Великий Новгород", - говорится в сообщении.

"В ходе учения отрабатывались тактические приёмы по непрерывному преследованию подводной лодки и её уничтожение торпедным оружием и реактивными бомбами", - сообщила пресс-служба флота. По её данным, в этом эпизоде маневров приняла участие противолодочная авиация ЧФ.

По словам военных, учение прошло в морских полигонах Чёрного моря в рамках начавшихся 20 сентября совместных маневров кораблей Крымской и Новороссийской военно-морских баз.

20 сентября российские военные сообщили о начале крупных маневров в Черном море - из Севастополя и Новороссийска вышли около 20 надводных кораблей: ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда.

"Выход кораблей на учения в морские полигоны проводится в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота на 2021 учебный год", - сообщил флот.

Южный военный округ 20 сентября сообщил о начале сухопутных тактических учений на полигонах в Ростовской области, Чечне, Крыму и Южной Осетии.

"На территории ЮВО в учениях принимают участие около 10 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации", - говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

В то же время во Львовской области Украины 20 сентября стартовали украинско-американские учения Rapid Trident-2021, сообщило Минобороны этой страны. Учения продлятся с 20 сентября по 1 октября. В них примут участие около 6 тыс. военнослужащих.

В церемонии открытия маневров приняли представители вооруженных сил США и стран-партнеров. В украинско-американских учениях принимают участие военнослужащие еще 13 стран, в частности, Великобритании, Канады, Германии, Турции и Польши. Кроме того, к маневрам привлечен личный состав литовско-польско-украинской бригады.

Ранее сообщалось, что в рамках этих маневров боевые стрельбы проведет многонациональный батальон. Запланировано совместное десантирование украинских и американских военнослужащих из самолета военно-транспортной авиации США С-130.

10-15 сентября на территории России и Белоруссии прошло стратегическое учение "Запад-2021", в котором задействовали около 200 тыс. военных, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Минобороны РФ сообщало, что около 2,5 тыс. российских военных были переброшены в рамках учений в Белоруссию.

17 сентября в Минобороны РФ подтвердили планы вернуть войска, корабли, авиацию на базы после учений "Запад-2021" до середины октября.